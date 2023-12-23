Байден подписал рекордный бюджет Пентагона со средствами для Украины

Президент США Джо Байден подписал законопроект о ежегодных расходах на оборону, в котором предусмотрена рекордная сумма для Пентагона в 886 миллиардов долларов. В нем указывается также помощь для Украины. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщают пресс-службу Белого дома и Reuters.

Джо Байден. Фото: из открытых источников

Данный законопроект об оборонной политике Штатов на прошлой неделе был принят Конгрессом.

"Сегодня я подписал закон HR 2670, "Закон о разрешении на национальную оборону (NDAA) на 2024 финансовый год" ("Акт"). Закон разрешает ассигнование на финансовый год главным образом для программ национальной безопасности Министерства обороны, Министерства энергетики, Государственного департамента и разведывательного сообщества", — говорится в сообщении.

Также Байден заявил, что закон предоставляет критически важные полномочия, необходимые для создания армии, необходимой "для сдерживания будущих конфликтов, одновременно поддерживая военнослужащих, их супругов и семьи, ежедневно выполняющих эту миссию".

"Моя администрация с нетерпением ждет сотрудничества с Конгрессом по восстановлению полномочий этого важного органа национальной безопасности как можно быстрее в новом году. Хотя я с удовольствием поддерживаю важные цели NDAA, я замечу, что некоторые положения Закона вызывают беспокойство", — добавил американский президент.

Сумма для помощи Украине в заявлении Белого дома не указывается. Вместе с тем Reuters уточняет, что законопроект продолжает одну меру помощи Киеве, инициативу содействия безопасности Украины до конца 2026 года, позволяя выделить 300 миллионов долларов на программу в финансовом году, который заканчивается 30 сентября 2024 года, и в следующем.

Закон, состоящий из почти 3100 страниц, предусматривал повышение зарплаты военнослужащим на 5,2% и увеличил общий бюджет национальной безопасности примерно на 3% до 886 миллиардов долларов. Он также перечисляет некоторые китайские компании по производству аккумуляторов, которые, по его словам, не имеют права на закупки Министерства обороны.

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