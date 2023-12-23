Байден подписал рекордный бюджет Пентагона со средствами для Украины

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Кравцев Сергей
Президент США Джо Байден подписал законопроект о ежегодных расходах на оборону, в котором предусмотрена рекордная сумма для Пентагона в 886 миллиардов долларов. В нем указывается также помощь для Украины. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщают пресс-службу Белого дома и Reuters.
Джо Байден. Фото: из открытых источников
Данный законопроект об оборонной политике Штатов на прошлой неделе был принят Конгрессом.
Также Байден заявил, что закон предоставляет критически важные полномочия, необходимые для создания армии, необходимой "для сдерживания будущих конфликтов, одновременно поддерживая военнослужащих, их супругов и семьи, ежедневно выполняющих эту миссию".
Сумма для помощи Украине в заявлении Белого дома не указывается. Вместе с тем Reuters уточняет, что законопроект продолжает одну меру помощи Киеве, инициативу содействия безопасности Украины до конца 2026 года, позволяя выделить 300 миллионов долларов на программу в финансовом году, который заканчивается 30 сентября 2024 года, и в следующем.
Закон, состоящий из почти 3100 страниц, предусматривал повышение зарплаты военнослужащим на 5,2% и увеличил общий бюджет национальной безопасности примерно на 3% до 886 миллиардов долларов. Он также перечисляет некоторые китайские компании по производству аккумуляторов, которые, по его словам, не имеют права на закупки Министерства обороны.
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