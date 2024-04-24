Байден подписал закон о помощи Украине. Что заявил на специальном брифинге

Президент Соединенных Штатов Джо Байден на специальном брифинге сообщил, что он подписал закон о выделении Украине помощи в размере 61 млрд долларов, ранее принятый Конгрессом, а затем Сенатом.

Джо Байден

Комментируя выделение помощи для Украины, он подчеркнул, что такое решение придаст безопасности самой Америке и сделает весь мир более безопасным.

"Это хороший день для Америки, для Европы и для мира в мире… Это то, что будет иметь значительные последствия",

– сказал Байден.

При этом он добавил, что помощь от Соединенных Штатов позволит Украине защитить себя.

Кроме того, по данным американских СМИ, сразу после подписания закона Байденом Белый дом готовит срочную помощь Киеву на сумму 1 млрд долларов. В этот пакет, вероятно, впервые войдут дальнобойные ракеты ATACMS.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что эпопея с выделением помощи Украине в Штатах продолжалась с осени прошлого года. Выделение этой помощи в Конгрессе блокировали республиканцы, которые хотели привязать деньги для Украины к решению миграционных вопросов.

После того, как в Украине ситуация на фронте начала превращаться в катастрофу, республиканцы придумали разделить помощь от США для партнеров на четыре законопроекта, которые в конце концов и были проголосованы. После успешного голосования в Конгрессе состоялось столь же успешное голосование и в Сенате.

При этом глава Офиса президента Андрей Ермак отметил , что голосование в Сенате является свидетельством того, что Украина имеет двухпартийную поддержку. Также он сообщил о том, что помощь от Штатов поступит в Украину максимально оперативно. По его словам, его в этом заверил советник Белого дома по вопросам нацбезопасности Джейк Салливан.