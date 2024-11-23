Байден пообещал не оставить Украину без помощи

Президент США Джо Байден пообещал Украине дальнейшую поддержку.

Байден почтил память жертв Голодомора. Фото из открытых источников

В своем заявлении Джо Байден упомянул о Голодоморе как умышленном голоде, устроенном советским режимом, в результате которого погибли миллионы украинцев.

Американский президент подчеркнул, что Россия уже три года ведет захватническую войну против Украины, надеясь стереть ее с карты.

"В этом Россия потерпела неудачу. Киев стоит свободен, в том числе благодаря США и более 50 странам, которые решили оказывать Украине необходимую помощь. Мое послание украинцам в этот день четкое: США чтят ваше прошлое и стоят рядом с вами в настоящем. день подтверждаем нашу настроенность продолжать поддерживать оборону Украины, ее свободы, стремление к справедливости и избранный ею для себя путь к евроатлантическому будущему.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что угрозу России нанести новые удары с применением нового оружия следует воспринимать серьезно, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. "Россия базирует свою политику и свое место в мире на военной силе. Если они что-то говорят по этому поводу, это следует воспринимать как чистую монету", — сказал он. По словам венгерского премьера, смена ядерной доктрины России – это не просто позерство.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что российские захватчики за последние сутки существенно продвинулись на Кураховском направлении, сообщил офицер ВСУ с позывным "Алексом". Офицер ВСУ также рассказал, что на направлении Великой Новоселки 22 ноября россияне совершали штурмы, использовав семь единиц техники и десантников. Он отметил, что оккупанты штурмуют из района Ровнополья, чтобы выйти на трассу Новоселка — Большая Новоселка.