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Байден поручил военным США помочь Израилю сбивать иранские ракеты

Войска Израиля вошли на территорию Ливана в рамках операции против "Хезболлы".

1 октября 2024, 21:00
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Лиля Воробьева

Президент США Джо Байден созвал срочное совещание по ситуации в Израиле после массированного ракетного обстрела со стороны Ирана. По сообщению агентства Reuters , Иран запустил более 500 баллистических ракет по Израилю.

Байден поручил военным США помочь Израилю сбивать иранские ракеты

Джо Байден (фото из открытых источников)

На встрече присутствовали вице-президент Камала Гаррис и ключевые советники по национальной безопасности. В ходе совещания обсуждалась масштабная атака Ирана, которая уже прошла на тот момент.

По итогам встречи Джо Байден дал указание американским военным оказать Израилю помощь в защите от дальнейших иранских атак, в том числе сбивать ракеты, направленные на израильскую территорию.

Согласно заявлению представителя Совета национальной безопасности Белого дома, Байден и Гаррис продолжают следить за развитием событий из ситуационной комнаты Белого дома.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Иран запустил ракеты в сторону Израиля . Вечером 1 октября Иран совершил массированный ракетный обстрел Израиля, запустив более 400 ракет со своей территории. Об этом сообщают Вооруженные силы Израиля (ЦАХАЛ) и The Jerusalem Post.

ЦАХАЛ обратился к населению с призывом следовать указаниям командования тыла и немедленно укрыться в защищенных местах после объявления воздушной тревоги. Военные предупредили, что огонь со стороны Ирана может носить широкомасштабный характер, и что угроза остается серьезной.

Система противовоздушной обороны Израиля, по словам военных, полностью готова и перехватывает ракеты там, где это необходимо. Однако в Тель-Авиве все же были зафиксированы взрывы, что свидетельствует о вероятном поражении части ракет.

Представитель ЦАХАЛа Даниэль Хагари сообщил, что все израильские гражданские лица находятся в бомбоубежищах и отметил важность соблюдения указаний командования тыла.



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Источник: https://www.reuters.com/world/lebanon-israel-live-updates-hezbollah-hamas-yemen-port-hit-by-airstrikes-2024-09-30/
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