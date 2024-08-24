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Байден поздравил Украину с Днем независимости

Американский президент заявил, что Украина останется независимым государством

сегодня, 21:34
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Марьян Ощановский

Президент США Джо Байден поздравил украинцев с Днем независимости Украины.

Байден поздравил Украину с Днем независимости

Байден сделал заявление ко Дню независимости Украины. Фото из открытых источников

Американский президент заявил, что Украина была и останется свободным, независимым государством.

"Сегодня, когда народ Украины отмечает свой День Независимости, давайте проясним ситуацию: когда началась бессмысленная война России, Украина была свободной страной. Сегодня она все еще остается свободной страной. И война закончится, когда Украина останется свободной, суверенной и независимой страной", – подчеркнул Джо Байден.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что украинским военнослужащим на территориях Курской области РФ следует строить траншеи и противотанковые заграждения, заявили американские чиновники, военные и эксперты, с которыми пообщалась газета The New York Times. Как пишет газета, на Курщине ВСУ пока не создали систему оборонительных траншей, не минировали местность и не обустраивали противотанковые заграждения. "Если ВСУ не будут защищать территорию с помощью траншей и мин, то удержать территорию Курской области будет практически невозможно", — заявил старший вице-президент Центра стратегических и международных исследований Сет Джонс.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что президент Владимир Зеленский заявил, что операция ВСУ в Курской области не проводится ради усиления переговорной позиции Украины для предстоящих переговоров с Россией. По словам Владимира Зеленского, цели наступления ВСУ в Курской области заключаются в пополнении обменного фонда, нанесенные превентивных ударов, чтобы предотвратить наступление РФ на Сумскую область, а также в том, чтобы показать российскому обществу, что для российского диктатора "дороже оккупация территории Украины, чем защита собственного населения".



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Источник: https://x.com/POTUS?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1827380830169124968%7Ctwgr%5E061579fd1795da1e447329d4d4ba7112d6a1dd4d%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.eurointegration.com.ua%2Fnews%2F2024%2F08%2F24%2F7192757%2F
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