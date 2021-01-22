Байден позвал на работу разработчиков, разместив объявление на коде сайта Белого дома

Новоизбранный президент Америки Джозеф Байден прогрессивно подошел к поиску IT-специалистов и разместил сообщение о вакансии прямо в коде сайта Белого дома.

Джо Байден набирает программистов в Белый дом США. Фото: Gazeta.ru

Соответствующее объявление о вакансии появилось сразу после инаугурации президента.

Если зайти на сайт Белого дома и запросить код главной страницы, то в первых строках можно прочитать приглашение на работу. Убедиться в этом может каждый.

В сообщении говорится: "Если вы читаете это, то нам нужна ваша помощь в более эффективном строительстве".

Далее разработчикам предлагается перейти по ссылке, в которой объясняются все детали по вакансии программиста.





Напомним, что Джо Байден стал сорок шестым президентом США. Двадцатого января состоялась инаугурация нового главы государства. Из-за пандемии коронавируса она была не такая масштабная как обычно.

После самой церемонии инаугурации состоялся виртуальный концерт под названием Celebrating America ("празднует Америка"). На концерте присутствовало много американских популярных знаменитостей. Однако самой яркой звездой стал внук президента — Бо, которому исполнилось восемь месяцев. Чем покорил малыш сердца тысячи американцев, смотрите в нашем материале.

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