Байден предполагает, что Россию не накажут за "небольшое вторжение" в Украину: почему Белый дом напрягся

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Карина Ожерельева
Президент Джо Байден предположил, что США могут не наказать Россию, если она совершит "небольшое вторжение" в Украину, что побудило Белый дом напрячься, чтобы прояснить его замечания. Об этом сообщает Insider.
Президент Джо Байден в Восточной комнате Белого дома в Вашингтоне - Insider
Беседуя с журналистами в среду, 19 января, Байден сказал, что он прогнозирует, что президент Владимир Путин вторгнется в Украину, и что НАТО должно достичь согласия по поводу ответа на атаку.
После выступления Байдена, ряд политических деятелей США раскритиковали его за демонстрацию слабости перед лицом угрозы.
Сенатор от Республиканской партии Джеймс Инхоф, высокопоставленный член Комитета по вооруженным силам Сената, написал в Твиттере: "Я очень обеспокоен слабым, непоследовательным сообщением, которое мы только что услышали от @POTUS [Байдена] относительно Украины".
Во время своего выступления Байден заявил, что если Россия не начнет военное вторжение в Украину, а совершит кибератаку, то США и их союзники могут ответить подобной кибератакой.
Как сообщали ранее "Комментарии", Джо Байден заявил, что президент России Владимир Путин не планирует развязывать полномасштабную войну в Европе.
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