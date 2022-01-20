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Байден предполагает, что Россию не накажут за "небольшое вторжение" в Украину: почему Белый дом напрягся

Белый дом был вынужден прояснить слова Джо Байдена

сегодня, 17:40
Автор:

Карина Ожерельева
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Президент Джо Байден предположил, что США могут не наказать Россию, если она совершит "небольшое вторжение" в Украину, что побудило Белый дом напрячься, чтобы прояснить его замечания. Об этом сообщает Insider.

Байден предполагает, что Россию не накажут за "небольшое вторжение" в Украину: почему Белый дом напрягся

Президент Джо Байден в Восточной комнате Белого дома в Вашингтоне - Insider

Беседуя с журналистами в среду, 19 января, Байден сказал, что он прогнозирует, что президент Владимир Путин вторгнется в Украину, и что НАТО должно достичь согласия по поводу ответа на атаку.

"Я думаю, что вы увидите, что Россия будет привлечена к ответственности, если она вторгнется, и это зависит от того, что именно она сделает. Одно дело, если это незначительное вторжение, и нам [НАТО] в конечном счете придется тягаться за то, что делать, а что нет ", – сказал Байден.

После выступления Байдена, ряд политических деятелей США раскритиковали его за демонстрацию слабости перед лицом угрозы.

"Представьте себе, что вы Владимир Путин и размышляете о вторжении в Украину. И потом вы видите эту аварию поезда на пресс-конференции, которая транслировала слабое руководство Байдена", – написала в Twitter Никки Хейли, бывший посол США в ООН.

Сенатор от Республиканской партии Джеймс Инхоф, высокопоставленный член Комитета по вооруженным силам Сената, написал в Твиттере: "Я очень обеспокоен слабым, непоследовательным сообщением, которое мы только что услышали от @POTUS [Байдена] относительно Украины".

Отвечая на просьбу уточнить замечания Байдена на пресс-конференции, пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сказала: "Если любые российские военные силы пойдут через украинскую границу, это будет возобновленное вторжение, и оно встретит быстрый, жесткий общий ответ США и наших союзников".

Во время своего выступления Байден заявил, что если Россия не начнет военное вторжение в Украину, а совершит кибератаку, то США и их союзники могут ответить подобной кибератакой.

Как сообщали ранее "Комментарии", Джо Байден заявил, что президент России Владимир Путин не планирует развязывать полномасштабную войну в Европе.


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Источник: https://www.businessinsider.com/biden-suggests-russia-no-punishment-minor-ukraine-invasion-wh-clarify-2022-1
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