Байден пригрозил республиканцам из-за процесса помощи Украине

Президент США Джо Байден. Фото из открытых источников

Президент США Джо Байден подверг критике республиканцев в конгрессе, которые задерживают процесс выделения помощи Украине. Американский президент заявил, что им придется за такие действия "очень многое заплатить". Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на заявление Белого дома.

Джо Байден выступил с брифингом перед журналистами и ответил на несколько вопросов по международной политике, в том числе и об Украине. Американского президента спросили, какая ситуация с поддержкой Украины.

"Что же, если мои коллеги-республиканцы не будут финансировать Украину, им придется очень за многое заплатить", — пригрозил Байден.

Также Джо Байдена спросили, смогут ли республиканцы и демократы договориться о разрешении пограничного кризиса.

"Республиканцы должны принять финансирование. Они должны. Я давно настаивал на кардинальных изменениях на границе — очень давно. И поэтому я надеюсь. Я позволю этим переговорам завершиться", — добавил президент США.

Напомним, что республиканцы в Конгрессе США блокируют пакет помощи Украине более чем на 60 млрд долларов. Они требуют усилить миграционную политику США, особенно на границе с Мексикой. Однако демократы не идут на уступки и призывают скорее принять решение.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Залужный планировал масштабное наступление на Крым в 2022 году, однако США не разрешили его провести. Это объяснили большими рисками, которые могут привести к большим потерям территорий.

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