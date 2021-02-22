Байден прокомментировал идею Трампа пригласить Россию в G7

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Ольга Чародий
США считают, что решение о приглашении России в G7 должно
приниматься в партнерстве со всеми участниками "семерки", сообщат
CNN. Глава овального кабинета Джо Байден пояснил, почему Штаты не позовут не
зовут Россию в состав "Большой
семерки".
Джо Байден. Фото: pravda.com.ua
Официальную позицию руководства Америки озвучила
пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. По ее словам, Администрация президента
США Джозефа Байдена не планирует приглашать Российскую Федерацию присоединиться
к формату G7.
Предыдущий президент
США Дональд Трамп неоднократно выражал заинтересованность в возвращении РФ в
клуб сверхдержав, однако Джо Байден не намерен следовать политике
предшественника и выразил мнение о неуместности присутствия представителей РФ
на саммите.
Напомним, в
Остин сказал, что США непоколебимо продолжает поддерживать территориальную целостность и суверенитет Украины. Он заявил, что США настаивает на наращивании потенциала вооруженных сил Украины для того, чтобы эффективно противостоять российской агрессии на Донбассе.
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