Байден прокомментировал идею Трампа пригласить Россию в G7

США считают, что решение о приглашении России в G7 должно приниматься в партнерстве со всеми участниками "семерки", сообщат CNN. Глава овального кабинета Джо Байден пояснил, почему Штаты не позовут не зовут Россию в состав "Большой семерки".

Джо Байден. Фото: pravda.com.ua

Официальную позицию руководства Америки озвучила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. По ее словам, Администрация президента США Джозефа Байдена не планирует приглашать Российскую Федерацию присоединиться к формату G7.

"Я не думаю, что мы будем вновь приглашать Россию или актуализируем прежнее приглашение. Очевидно, что приглашение может быть сделано вместе с нашими партнерами по G7", — сказала Псаки.

Предыдущий президент США Дональд Трамп неоднократно выражал заинтересованность в возвращении РФ в клуб сверхдержав, однако Джо Байден не намерен следовать политике предшественника и выразил мнение о неуместности присутствия представителей РФ на саммите.

Напомним, в США сделали важное заявление по поводу военной мощи Украины и противостоянии нашей страны с Россией. Об этом сказал новый глава Пентагона Ллойд Остин во время разговора с министром обороны Украины Андреем Тараном. Об этом сказано в официальном сообщении пресс-службы Пентагона. Главы оборонных ведомств Украины и США обсудили между собой укрепление стратегического сотрудничества между нашими странами.

Остин сказал, что США непоколебимо продолжает поддерживать территориальную целостность и суверенитет Украины. Он заявил, что США настаивает на наращивании потенциала вооруженных сил Украины для того, чтобы эффективно противостоять российской агрессии на Донбассе.

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