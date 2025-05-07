Байден раскритиковал Трампа из-за Украины: это начало мировую войну

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Slava Kot
Бывший президент США Джо Байден раскритиковал действия действующего президента США Дональда Трампа, назвав его "политикой умиротворения". Таким образом Байден сравнил Трампа с премьер-министром Великобритании Невиллом Чемберленом, который в конце 1930-х годов пытался удовлетворить требования Адольфа Гитлера.
Джо Байден. Фото из открытых источников
Джо Байден дал интервью BBC, которое стало первым с момента его ухода из Белого дома. В нем экс-президент США оценил деятельность своего преемника Дональда Трампа, заявлявшего, что Крым останется российским, а Украине придется отказаться от территорий.
Бывший президент США также прокомментировал встречу в Овальном кабинете, где Трамп и Вэнс раскритиковали Зеленского, требуя от президента Украины большей благодарности.
По территориальным претензиям Трампа на Канаду и Гренландию Байден ответил: "Какой президент вообще так говорит? Это не мы". По словам Байдена, Соединенные Штаты должны олицетворять свободу и демократию, а не конфискацию.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, как Зеленский ответил на заявление Трампа о Крыме.
Также "Комментарии" писали, что в Кремле отреагировали на информацию, что Байден "хотел убить" Путина.
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