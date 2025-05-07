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Байден раскритиковал Трампа из-за Украины: это начало мировую войну

Байден сравнил политику Трампа с действиями, приведшими к Второй мировой войне.

сегодня, 09:43
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Автор:
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Slava Kot

Бывший президент США Джо Байден раскритиковал действия действующего президента США Дональда Трампа, назвав его "политикой умиротворения". Таким образом Байден сравнил Трампа с премьер-министром Великобритании Невиллом Чемберленом, который в конце 1930-х годов пытался удовлетворить требования Адольфа Гитлера.

Байден раскритиковал Трампа из-за Украины: это начало мировую войну

Джо Байден. Фото из открытых источников

Джо Байден дал интервью BBC, которое стало первым с момента его ухода из Белого дома. В нем экс-президент США оценил деятельность своего преемника Дональда Трампа, заявлявшего, что Крым останется российским, а Украине придется отказаться от территорий.

"Это современная политика умиротворения… Я просто не понимаю, как люди думают, что если мы позволим диктатору, бандиту, решить, что он собирается взять значительные не принадлежащие ему земли, то это его удовлетворит. Я не совсем понимаю", — сказал Байден сравнив Трампа с Чемберленом.

Бывший президент США также прокомментировал встречу в Овальном кабинете, где Трамп и Вэнс раскритиковали Зеленского, требуя от президента Украины большей благодарности.

"Я считаю, что то, как это произошло, было несколько ниже уровня Америки", – сказал Байден.

По территориальным претензиям Трампа на Канаду и Гренландию Байден ответил: "Какой президент вообще так говорит? Это не мы". По словам Байдена, Соединенные Штаты должны олицетворять свободу и демократию, а не конфискацию.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, как Зеленский ответил на заявление Трампа о Крыме.

Также "Комментарии" писали, что в Кремле отреагировали на информацию, что Байден "хотел убить" Путина.



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Источник: https://www.bbc.com/news/articles/c0m9mvemxrwo
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