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Ткачик Олеся
В Администрации президента США Джо Байден решили, как он может уйти красиво, отметил член Украинского центра Международного ПЭН-клуба Алексей Паныч. По его словам, там пришли к выводу, что "оставить после себя вековое наследие" — это остановить войну в Украине, но не так, как хочет Киев и украинцы.
Джо Байден
При этом, по его словам, в Администрации Байдена посчитали, если удастся объявить о такой "победе" ко дню президентских выборов, то это будет еще и большим козырем в руках кандидата от демократов Камалы Гаррис, который к тому же выбьет большой козырь из рук кандидата от республиканцев Дональда Трампа.
Именно под такой сценарий, говорит Паныч, на Западе и готовят общественное мнение. Впрочем, по его словам, Киеву даже готовы выдать "утешительный приз" в виде предполагаемого вступления в НАТО. Правда, говорит эксперт, при этом на Западе просто умалчивают, что речь идет не о самом членстве, а только о начале процесса вступления, который может ничем не завершиться.
При этом он обращает внимание, что в случае начала процесса вступления в Альянс в Украину будут надежно связаны руки в вопросе возвращения этих территорий силой, ведь любое движение в этом направлении точно будет гарантировать, что процедура вступления в НАТО не завершится. никогда или его сорвут.
Ставка делается на то, что РФ будет контролировать территории Украины, пока не распадется. Но правда в том, подчеркивает эксперт, Запад приложит все усилия, чтобы этого не произошло.
По его словам, давление на Украину будет расти и достигнет своей кульминации на очередном заседании Рамштайна, которое состоится на уровне лидеров государств.
По его словам, по итогам Рамштайна, либо президента Владимира Зеленского заставят прогнуться под союзников, либо он прогнет их под выполнение "формулы мира", либо стороны ни до чего не договорятся.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что западные спецслужбы начали против Украины масштабную спецоперацию, чтобы заставить ее отказаться от своих территорий в пользу России.
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