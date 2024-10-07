Байден решил, как уйти «красиво»: в США приняли решение сдать Украину

В Администрации президента США Джо Байден решили, как он может уйти красиво, отметил член Украинского центра Международного ПЭН-клуба Алексей Паныч. По его словам, там пришли к выводу, что "оставить после себя вековое наследие" — это остановить войну в Украине, но не так, как хочет Киев и украинцы.

Джо Байден

"Оставить после себя достопамятное наследие" — это нагнуть Украину на то, чтобы она "добровольно-принудительно" признала свое частичное поражение в войне с Россией, после чего наши западные союзники провозгласят это общей победой Украины и Запада "в пределах реально достижимого", — говорит Паныч.

При этом, по его словам, в Администрации Байдена посчитали, если удастся объявить о такой "победе" ко дню президентских выборов, то это будет еще и большим козырем в руках кандидата от демократов Камалы Гаррис, который к тому же выбьет большой козырь из рук кандидата от республиканцев Дональда Трампа.

Именно под такой сценарий, говорит Паныч, на Западе и готовят общественное мнение. Впрочем, по его словам, Киеву даже готовы выдать "утешительный приз" в виде предполагаемого вступления в НАТО. Правда, говорит эксперт, при этом на Западе просто умалчивают, что речь идет не о самом членстве, а только о начале процесса вступления, который может ничем не завершиться.

"В обмен на это Украина должна договориться с Россией не просто о прекращении огня, но и о фиксации линии противостояния, то есть должна де-факто признать за Россией все территории, которые она сейчас захватила и еще успеет захватить на момент заключения договоренности", — говорит. Паныч.

При этом он обращает внимание, что в случае начала процесса вступления в Альянс в Украину будут надежно связаны руки в вопросе возвращения этих территорий силой, ведь любое движение в этом направлении точно будет гарантировать, что процедура вступления в НАТО не завершится. никогда или его сорвут.

Ставка делается на то, что РФ будет контролировать территории Украины, пока не распадется. Но правда в том, подчеркивает эксперт, Запад приложит все усилия, чтобы этого не произошло.

"Говоря совсем просто, нас разводят, и не на "Минские договоренности – 3", а на "Будапештский меморандум – 2". Все ради "наследия Байдена" (и содействие победе Гаррис), но за этот проект радостно схватились и другие западные партнеры", — подчеркнул Паныч.

По его словам, давление на Украину будет расти и достигнет своей кульминации на очередном заседании Рамштайна, которое состоится на уровне лидеров государств.

"Если там возникнет ситуация "все против Зеленского / Зеленский против всех", нашему Президенту не позавидуешь", — подчеркнул эксперт.

По его словам, по итогам Рамштайна, либо президента Владимира Зеленского заставят прогнуться под союзников, либо он прогнет их под выполнение "формулы мира", либо стороны ни до чего не договорятся.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что западные спецслужбы начали против Украины масштабную спецоперацию, чтобы заставить ее отказаться от своих территорий в пользу России.



