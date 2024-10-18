Байден сделал заявление о войне: к чему готовиться украинцам в преддверии зимы

Президент США Джо Байден предупредил, что Украину и партнеров ждет тяжелая зима. Американский президент призвал союзников продолжать поддержку Украины. Как передает портал "Комментарии", об этом Байден заявил в Берлине.

Джо Байден. Фото: из открытых источников

Американский лидер сделал соответствующее заявление в пятницу, 18 октября, во время прощального визита в Германию.

Он подчеркнул, что союзники по НАТО должны "обеспечивать нашу поддержку... пока Украина не достигнет справедливого и устойчивого мира".

Также Джо Байден осудил российского диктатора Владимира Путина за "жестокое нападение на Украину". По словам президента США, НАТО остается сильным и более объединенным, чем когда-либо.

"Нас ждет очень тяжелая зима. Мы не можем опускать руки", — добавил Байден.

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Также издание "Комментарии" сообщало – время от времени возникают разговоры о перспективах членства Украины в НАТО. Вот и сейчас уже бывший генсек НАТО Йенс Столтенберг в интервью "Financial Times" заявил, что вполне реальным может быть сценарий, при котором Украина становится членом Североатлантического Альянса, но не все ее территории деоккупированы. Что стоит за этим заявлением? Зачем его делать, если, как известно, внутри блока нет даже единой позиции по присоединению Украины в Альянсу? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.



