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Байден сообщил, что встретится с Путиным: возможны ли какие-то прорывные решения

Президент США Джо Байден заявил, что уверен в организации его личной встречи с российским лидером Владимиром Путиным

сегодня, 22:25
Автор:

Ольга Чародий

Президент США Джо Байден заявил, что уверен в организации его личной встречи с российским лидером Владимиром Путиным в июне. 

Байден сообщил, что встретится с Путиным: возможны ли какие-то прорывные решения

Байден и Путин (фото из открытых источников)

Украинский вопрос явно тоже будет в повестке дня. Как может повлиять на это выполнение (не выполнение) "домашнего задания", оставленного украинской власти госсекретарем США Энтони Блинкеном во время визита 6 мая? Возможны ли какие-то прорывные решения на саммите Байден-Путин? С этими вопросами порталу "Комментарии" помогли разобраться эксперты.


Эксперт-международник, глава правления неправительственной организации "Майдан закордонних справ", член Политсовета парии Сила и Честь" Олег Белоколос акцентирует, что в сегодняшнем весьма турбулентном мире до июня, когда предположительно может пройти встреча Байдена и Путина, еще очень много чего может произойти. И не факт, что анонсированная встреча президентов США и России состоится.

"Но даже если она произойдет, украинская тематика будет лишь одной из тем, наряду со стратегической стабильностью, ограничением вооружений, климатическими вопросами, ядерной программой Ирана, проблемой КНДР и так далее", — говорит эксперт.


Он также отмечает, вряд ли следует ожидать прорывов на украинском направлении.


"Для этого нужно, прежде всего, изменения в позиции Кремля касательно война на Донбассе, которую он упорно называет внутриукраинским конфликтом. А таких признаков сегодня не наблюдается", — поясняет Олег Белоколос.

 

Российский политолог, доктор исторических наук Елена Галкина уверена, что "домашнее задание" от Госдепа США (речь шла о невмешательстве государства в корпоративное управление, о важности проведения судебной реформы, деолигархизации, реальной борьбы с коррупцией), равно как усердие украинской власти в его исполнении, никак не повлияет на итоги встречи глав Белого дома и Кремля.


"Но если бы украинская сторона приложила усилия, чтобы Байден провёл содержательную беседу, а лучше личную встречу с Зеленским до общения с Путиным, это могло бы послужить на пользу сдерживанию агрессивных намерений и предотвращению провокаций со стороны Кремля. А они вполне возможны перед намеченными на осень выборами в Госдуму РФ", — отмечает Елена Галкина.

Она также призналась, что на данные момент не видит предпосылок для прорывов ни по одной из проблем, которые могут быть подняты во время встречи Байдена и Путина.


Напомним, президент Соединённых Штатов Америки Джо Байден убежден, что его встреча с Владимиром Путиным скоро станет возможной


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