Байден сообщил, что встретится с Путиным: возможны ли какие-то прорывные решения

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Ольга Чародий
Президент США Джо Байден заявил, что уверен в организации его личной встречи с российским лидером Владимиром Путиным в июне.
Байден и Путин (фото из открытых источников)
Украинский вопрос явно тоже будет в повестке дня. Как может повлиять на это выполнение (не выполнение) "домашнего задания", оставленного украинской власти госсекретарем США Энтони Блинкеном во время визита 6 мая? Возможны ли какие-то прорывные решения на саммите Байден-Путин? С этими вопросами порталу "Комментарии" помогли разобраться эксперты.
Эксперт-международник, глава
правления неправительственной организации "Майдан закордонних справ", член
Политсовета парии Сила и Честь" Олег Белоколос акцентирует, что в сегодняшнем
весьма турбулентном мире до июня, когда предположительно может пройти встреча
Байдена и Путина, еще очень много чего может произойти. И не факт, что
анонсированная встреча президентов США и России состоится.
"Но даже если она произойдет, украинская тематика будет лишь одной из тем, наряду со стратегической стабильностью, ограничением вооружений, климатическими вопросами, ядерной программой Ирана, проблемой КНДР и так далее", — говорит эксперт.
Он также отмечает, вряд ли следует ожидать прорывов на украинском направлении.
"Для этого нужно, прежде
всего, изменения в позиции Кремля касательно война на Донбассе, которую он
упорно называет внутриукраинским конфликтом. А таких признаков сегодня не
наблюдается", — поясняет Олег Белоколос.
Российский политолог, доктор исторических наук Елена Галкина уверена, что "домашнее задание" от Госдепа США (речь шла о невмешательстве государства в корпоративное управление, о важности проведения судебной реформы, деолигархизации, реальной борьбы с коррупцией), равно как усердие украинской власти в его исполнении, никак не повлияет на итоги встречи глав Белого дома и Кремля.
Она также призналась, что на данные момент не видит предпосылок для прорывов ни по одной из проблем, которые могут быть подняты во время встречи Байдена и Путина.
Напомним, президент Соединённых Штатов Америки Джо Байден убежден, что его встреча с Владимиром Путиным скоро станет возможной
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