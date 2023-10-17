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Байден срочно собирает международный саммит: что известно

Соседи Израиля обеспокоены тем, как война повлияет на них.

сегодня, 18:35
Автор:
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Лиля Воробьева
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18 октября в Иордании должен пройти срочный саммит. В нем примут участие президенты США, Египта и Палестины, а также король Иордании. Об этом сообщает Reuters.

Байден срочно собирает международный саммит: что известно

Джо Байден (фото из открытых источников)

В сообщении говорится, что саммит будет посвящен "опасным" последствиям войны в Газе. Политики должны обсудить сложившуюся ситуацию. А еще — найти способ остановить войну в Газе, "путь поиска политического горизонта, который позволил бы возобновить мирный процесс". Сообщили представители властей Иордании.


Стало известно, что король Иордании Абдалла также встретится с президентом Египта Абделем Фаттахом аль-Сиси и президентом Палестины Махмудом Аббасом.

По его словам, гуманитарную ситуацию нужно разрешать в Газе и на Западном берегу. В Иордании озабочены тем, что расширение войны может иметь последствия для них, потому что много населения страны состоит из бывших палестинских беженцев.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Израиль назвал условия окончания войны. Операция Израиля в секторе Газа "может завершиться очень быстро, уже завтра, если ХАМАС сложит оружие, вернет наших заложников и сдастся, эта война может закончиться без всякого выстрела", заявил постоянный представитель Израиля при ООН Гилад Эрдан во время заседания Совета Безопасности ООН, трансляция которого размещена в записи на сайте ООН.

По словам Эрдана, Совбез ООН переживает "возвратный момент, момент истины, который покажет всему человечеству, насколько легитименно само существование Совета". Ранее в тот же день Совбез ООН отклонил проект резолюции РФ по деэскалации конфликта на Ближнем Востоке и перенес голосование по бразильскому проекту на 17 октября (18.00 по нью-йоркскому времени, 1.00 18 октября по-киевски).
 



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Обсуждения

Йюхим

сегодня, 18:23

Мои родные - нет смысла орать тем что думают чужие, как навести жуть. нет смысла что-то им доказывать. Живите и все что задумали - станет жизнью. Это уже намерение а не фантазии.


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