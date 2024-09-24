Байден в ООН сделал громкое заявление об Украине: какое ключевое обещание дал

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Ткачик Олеся
Президент США Джо Байден заявил, что Америка будет поддерживать Украину до тех пор, пока не будет достигнут "справедливый и продолжительный мир". Об этом он, в частности, сказал, выступая на Генеральной ассамблее ООН.
Джо Байден
Сначала Байден напомнил, что после начала полномасштабной агрессии России США решили не оставаться в стороне и вместе с союзниками мобилизовали усилия на помощь Киеву. При этом он убеждает, что кремлевский диктатор не смог достичь своей главной цели в отношении войны.
Президент США также отметил, что международное сообщество не должно ослаблять поддержку Украины.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что президент Владимир Зеленский прибыл в США, чтобы презентовать план победы Украины в войне. Впрочем, как сообщают западные СМИ, он якобы не смог доказать, что его план сможет кардинально что-то изменить. Более того, якобы западные союзники рассматривают возможность встречи с Путиным перед саммитом Большой двадцатки в Бразилии.
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