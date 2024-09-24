Байден в ООН сделал громкое заявление об Украине: какое ключевое обещание дал

Президент США Джо Байден заявил, что Америка будет поддерживать Украину до тех пор, пока не будет достигнут "справедливый и продолжительный мир". Об этом он, в частности, сказал, выступая на Генеральной ассамблее ООН.

Джо Байден

Сначала Байден напомнил, что после начала полномасштабной агрессии России США решили не оставаться в стороне и вместе с союзниками мобилизовали усилия на помощь Киеву. При этом он убеждает, что кремлевский диктатор не смог достичь своей главной цели в отношении войны.

"Хорошая новость состоит в том, что война Путина потерпела неудачу в своей главной цели. Он намеревался уничтожить Украину, но Украина все еще свободна. Он хотел ослабить НАТО, но Альянс – больше, сильнее, более объединен, чем когда-либо. раньше", – сказал Байден.

Президент США также отметил, что международное сообщество не должно ослаблять поддержку Украины.

"Сейчас перед нами стоит еще один выбор: сохраним ли мы нашу поддержку, чтобы помочь Украине победить в войне и сохранить свободу? Отступим ли и допустим новый виток агрессии и уничтожение целой нации? Я знаю свой ответ. Мы не можем позволить себе "усталость" .Мы не можем отвлечься. И мы не ослабим нашей поддержки Украины — пока Украина не получит справедливый и длительный мир в соответствии с Уставом ООН", — подытожил Байден.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что президент Владимир Зеленский прибыл в США, чтобы презентовать план победы Украины в войне. Впрочем, как сообщают западные СМИ, он якобы не смог доказать, что его план сможет кардинально что-то изменить. Более того, якобы западные союзники рассматривают возможность встречи с Путиным перед саммитом Большой двадцатки в Бразилии.





