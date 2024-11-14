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Байден в завершение каденции дал важный совет Трампу по Украине

Байден отметил, что поддержка Украины отвечает интересам национальной безопасности США

сегодня, 18:15
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Ткачик Олеся

Поддержка Украины в противостоянии российской агрессии и укреплении европейских союзников отвечает интересам национальной безопасности США и помогает избежать втягивания страны в новый военный конфликт. Об этом заявил президент США Джо Байден на встрече с избранным президентом Дональдом Трампом, сообщает Укринформ со ссылкой на советника Белого дома Джейка Салливана.

Байден в завершение каденции дал важный совет Трампу по Украине

Дональд Трамп

"Президент Байден подтвердил свою позицию, что Соединенные Штаты поддерживают Украину на постоянной основе в интересах нашей национальной безопасности", — отметил Салливан.

По его словам, стабильная Европа, способная противостоять агрессорам и диктаторам, является ключевым фактором, предотвращающим вовлечение Америки в новую войну, как это случалось уже дважды в ХХ веке.

Салливан также подчеркнул, что администрация Байдена продолжит доводить эту позицию до команды Трампа как в публичной плоскости, так и во время частных встреч. В то же время, будет акцентировано на значении поддержки Украины в пределах выделенных Конгрессом средств, которые являются инвестициями в рабочие места в США для производства оружия для Украины.

Он подчеркнул, что передача власти будет сопровождаться разъяснением необходимости сохранения сильной позиции Украины как на поле боя, так и за столом переговоров.

При этом известно, что в среду в Овальном кабинете Белого дома состоялась почти двухчасовая встреча между Джо Байденом и Дональдом Трампом, в ходе которой обсуждался процесс передачи полномочий в день инаугурации.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что ястребы в команде Трампа рассказали, как они видят процесс завершения войны в Украине, и кто будет принимать ключевые решения по этому поводу.




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Источник: https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3926838-bajden-rozpoviv-trampu-comu-vazlivo-pidtrimuvati-ukrainu.html
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