Байден вновь обратится к Конгрессу по вопросу Украины: почему это важно

Президент США Джо Байден намерен запросить у Конгресса дополнительное финансирование в размере не менее 25 миллиардов долларов. Эти средства, в частности, направят для помощи Украине. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает "Bloomberg", со ссылкой на информированный источник.

Джо Байден

Отмечается, что, дополнительный запрос на финансирование будет включать примерно 12 миллиардов долларов на ликвидацию последствий стихийных бедствий и 13 миллиардов долларов на оборону, что включает расходы на помощь Украине.

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Запрос, вероятно, будет добавлен к необходимому законопроекту о краткосрочных расходах.

Отметим, в мае 2022 года США выделили 40 миллиардов долларов, в марте прошлого года – 13,6 миллиардов долларов на военные поддержку Украины. В декабре Конгресс одобрил дополнительное финансирование военной поддержки Украины в размере 45 миллиардов долларов, оно должно было длиться в течение финансового года, который завершается 30 сентября.

В июне текущего года спикер Палаты представителей Кевин Маккарти (республиканец) заявил, что не позволит голосовать за дополнительное финансирование Украины, если этот будет предусматривать выход за лимит расходов на оборону в 886 миллиардов долларов, установленного майским соглашением с Байденом по максимальному госдолгу. Маккарти заявлял, что поддерживает военные усилия Украины, но хочет строгого рассмотрения любых запросов относительно финансирования.



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