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Байден вновь обратится к Конгрессу по вопросу Украины: почему это важно

Президент США Байден потребует от Конгресса миллиарды долларов на помощь Украине

сегодня, 14:10
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Кравцев Сергей
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Президент США Джо Байден намерен запросить у Конгресса дополнительное финансирование в размере не менее 25 миллиардов долларов. Эти средства, в частности, направят для помощи Украине. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает "Bloomberg", со ссылкой на информированный источник. 

Байден вновь обратится к Конгрессу по вопросу Украины: почему это важно

Джо Байден

Отмечается, что, дополнительный запрос на финансирование будет включать примерно 12 миллиардов долларов на ликвидацию последствий стихийных бедствий и 13 миллиардов долларов на оборону, что включает расходы на помощь Украине. 


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Запрос, вероятно, будет добавлен к необходимому законопроекту о краткосрочных расходах.

Отметим, в мае 2022 года США выделили 40 миллиардов долларов, в марте прошлого года – 13,6 миллиардов долларов на военные поддержку Украины. В декабре Конгресс одобрил дополнительное финансирование военной поддержки Украины в размере 45 миллиардов долларов, оно должно было длиться в течение финансового года, который завершается 30 сентября. 

В июне текущего года спикер Палаты представителей Кевин Маккарти (республиканец) заявил, что не позволит голосовать за дополнительное финансирование Украины, если этот будет предусматривать выход за лимит расходов на оборону в 886 миллиардов долларов, установленного майским соглашением с Байденом по максимальному госдолгу. Маккарти заявлял, что поддерживает военные усилия Украины, но хочет строгого рассмотрения любых запросов относительно финансирования.

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Источник: https://www.bloomberg.com/news/articles/2023-08-09/biden-to-seek-25-billion-supplemental-including-ukraine-funding
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