Байден впервые после диагностирования рака появился на публике

Бывший президент США Джо Байден 23 мая появился на публике впервые после новости о своем диагнозе – раке простаты. Он посетил выпускной своего внука Роберта Хантера Байдена II, сообщает NBC News.

Джо Байден (фото из открытых источников)

На опубликованных в Instagram фотографиях, сделанных бывшей первой леди Джилл Байден и дочерью супругов Эшли Байден, экспрезидент в сопровождении других членов семьи принимает участие в праздновании выпускного внука из школы в Солсбери, штат Коннектикут.

На одной из фотографий, опубликованной Джилл Байден, отмечено: "Гордые бабушка и дедушка! Поздравляем, Хантер, мы так гордимся тобой".

Кроме того, на фото, выложенных Эшли Байденом, Джо Байден зафиксирован в аэропорту, хотя точное место не указано.

Сообщение о диагнозе Байдена снова активизировало дискуссии среди представителей Демократической партии по поводу его возраста и состояния здоровья. Заявление о болезни прозвучало накануне выхода книги журналистов Джейка Таппера из CNN и Алекса Томпсона из Axios, рассматривающей вопросы физического и когнитивного состояния Байдена во время президентской кампании 2024 года.

Наоми Байден, внучка бывшего президента, на этой неделе высказалась в соцсети X по поводу книги, назвав ее "кучей неоригинальной, вдохновенной лжи, написанной безответственными саморекламными журналистами, стремящимися быстро заработать".

Она отметила, что авторы ссылаются на анонимные источники, продвигающие выгодную для себя ложную версию событий, освобождая себя от ответственности за сложившуюся ситуацию в стране.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что бывший врач Белого дома предположил, сколько Байдену осталось жить . Один из известных медиков, ранее отвечавший за здоровье президентов США Барака Обамы и Дональда Трампа, Ронни Джексон сделал тревожное заявление о состоянии здоровья Джо Байдена.

По информации, у бывшего президента обнаружили рак простаты с метастазами в кости. Врач отметил, что прогноз в этом случае крайне неблагоприятный — Байден может не прожить больше года.