Байден впервые после знатия из производственной гонки сделал новое заявление о Трампе

Дональд Трамп, кандидат в президенты США от Республиканской партии, является реальной угрозой безопасности Америки. Такое заявление сделал президент Джо Байден в интервью CBS News.

Джо Байден (фото из открытых источников)

Во время беседы Байден отметил, что если Трамп одержит победу на президентских выборах 2024 года, это потребует пристального внимания к происходящим событиям.

"Мы действительно находимся в переломном моменте мировой истории," – отметил Байден. Он подчеркнул, что решения, принятые его администрацией за последние три-четыре года, а также принятые в ближайшие три-четыре года будут оказать значительное влияние на развитие событий в следующие шесть десятилетий.

"Ключом ко всему является демократия," – подытожил Байден.

Это интервью стало первым после того, как Байден объявил о своем решении не участвовать в выборах на второй президентский срок.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Байден назвал важнейшую свою задачу на следующие полгода. Президент США Джо Байден заявил, что важнейшая задача, стоящая перед ним, — не допустить победу Дональда Трампа.

Как известно, Джо Байден вышел из президентской гонки в конце прошлого месяца. На президента начали давить члены его партии из-за неудачного выступления на дебатах против Трампа в конце июня, что привело к росту беспокойства по поводу его возраста, ментального состояния и способности победить на выборах. Байден поддержал вице-президент Камалу Гаррис, которая сейчас является кандидатом в президенты от Демократической партии. Но уже начинает побеждать Дональда Трампа во время предвыборной кампании.

