Агрессивный рак с метастазами: первая реакция Байдена на тяжелую болезнь

Бывший президент США Джо Байден подтвердил, что болен агрессивным раком простаты. В своем заявлении Байден оптимистично заявил, что его семья сильнее всего в самых трудных ситуациях.

Джо и Джилл Байден. Фото из открытых источников

18 мая стало известно, что у 82-летнего Джо Байдена диагностировали распространившийся на кости рак простаты. Согласно заявлению офиса политика, онкология была обнаружена 16 мая, когда Байден сообщил о проблемах, связанных с мочеиспусканием. После проверки врачи обнаружили небольшой узелок на его простате, а также выяснили, что рак приобрел агрессивную форму заболевания и распространился метастазами на кости.

"Рак касается всех нас. Как и многие из вас, мы с Джилл поняли, что мы сильнейшие в тех местах, где тяжело. Спасибо, что поддерживаете нас с любовью и поддержкой", — озвучил Байден первую публичную реакцию на рак на платформе X.

Врачи поставили Байдену рак простаты, характеризующийся 9 баллами по шкале Глисона с метастазами в кости. В заявлении офиса экс-президента объяснили, что хотя онкология оказалась агрессивной, она чувствительна к лечению гормонов.

В настоящее время семья Байдена решает метод его лечения от рака простаты.

По данным Cancer Research UK, девять баллов по шкале Глисона означает, что его болезнь классифицируется как "высокой степени", и раковые клетки могут быстро распространяться.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что на диагностированный у Джо Байдена рак отреагировал президент США Дональд Трамп.

Также "Комментарии" писали, что отчет о здоровье Трампа раскрывает новые факты о болезнях действующего президента США.