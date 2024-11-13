Байден встретился с Трампом в Белом доме: о чем говорили

Президент США Джо Байден принял в Белом доме новоизбранного президента Дональда Трампа, ставшего первой встречей между ними после президентских выборов. Встреча состоялась в рамках мер по передаче власти от действующей администрации в будущую. Как сообщает Sky News, Байден и Трамп встретились в Овальном кабинете, где обсудили предстоящий переход.

Дональд Трамп и Джо Байден (фото из открытых источников)

Во время разговора Трамп поблагодарил Байдена за обеспечение плавного процесса передачи власти, отметив, что "политика – это тяжело". Байден ответил: "Не за что".

"Ну что ж, господин избранный президент, бывший президент, Дональд, поздравляю. Добро пожаловать обратно", — сказал Байден, когда Трамп сел рядом с горящим огнем в Овальном кабинете, после чего оба лидера пожали друг другу руки.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Трамп объявил кампанию против определенной прослойки людей в США. Во время своей кампании Трамп пообещал наложить ограничения на несколько аспектов жизни для трансгендеров, в частности, издать исполнительный приказ о сокращении финансирования школ, которые, по его словам, обучают "гендерному воспитанию".

Он сказал, что "удержит мужчин от женского спорта" и прекратит федеральное финансирование Medicare и Medicaid для больниц, которые предоставляют лечение несовершеннолетним по изменению пола. Неизвестно, как именно Трамп собирается это выполнять, а защитники прав трансгендерных людей говорят, что возможны судебные иски. В частности, проект также намерен ограничить решения Верховного суда, которые защищают людей от дискриминации на рабочем месте по признаку сексуальной ориентации и трансгендерного статуса.