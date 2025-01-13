Байден выступил с заключительной речью: что сказал об Украине

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Лиля Воробьева
Президент США Джо Байден заявил, что российский диктатор Владимир Путин потерпел поражение в своих планах по Украине. Несмотря на амбиции захватить Киев за три дня, Байден, а не Путин, посетил столицу Украины. Об этом американский лидер заявил во время речи в Государственном департаменте.
Джо Байден (фото из открытых источников)
Байден подчеркнул, что стал первым президентом США, посетившим страну в состоянии войны без военного присутствия США.
Поддержка Украины критически важна. Байден заявил, что США и союзники не могут позволить себе отказаться от помощи Украине.
Две основные задачи в начале войны. Американская администрация работала над объединением мира для поддержки Украины и избегания прямой военной конфронтации между ядерными державами.
Риск ядерной эскалации. Оказание помощи Украине сопровождалось риском эскалации конфликта с Россией, являющейся ядерным государством.
Экономическое давление на Россию. Санкции, наложенные на Россию, ослабили ее экономику. Рубль обесценивается, что способствует усугублению финансового кризиса в стране.
Ослабление России. По словам Байдена, Россия становится слабее, ведь ее действия повлекли за собой международную изоляцию.
Украина остается независимой. Несмотря на продолжающуюся агрессию, Украина сохранила суверенитет и продолжает борьбу за свое будущее.
Будущая поддержка Украины. Следующая администрация США сможет продлить помощь Украине и работать над мирным урегулированием конфликта.
Напомним, что "Комментарии" писали о том, что чуть больше недели Джо Байден передаст полномочия президента США своему преемнику Дональду Трампу. Это подходящий момент для подведения итогов четырехлетнего пребывания Байдена в должности. На страницах британского издания The Guardian политический аналитик Саймон Тисдолл рассказал, почему Байден останется в истории как президент с серьезными неудачами в международной политике.
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