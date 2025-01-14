Байден загнал Украину в ловушку: теперь Киеву нужно принять тяжелое решение

В последние несколько дней президент Джо Байден решился сделать те вещи, которые должен был сделать, как минимум до начала масштабной войны России против Украины, или хотя бы год назад, считает политолог Виктор Андрусив.

Джо Байден

По его словам, речь идет, в первую очередь о внедрении мощных энергетических санкций против РФ, которые бы точно снизили потенциал агрессора, если бы были введены ранее. Впрочем, говорит эксперт, команда Байдена слишком боялась ядерных угроз кремлевского диктатора Владимира Путина, отсюда и предоставление помощи Украине так, чтобы она не проиграла, но точно не победила.

Вместе с тем, подчеркивает эксперт, в последние дни своей каденции Байден решил продемонстрировать весь идиотизм этого подхода. Так появилось разрешение на нанесение ударов по территории РФ западным оружием. И он, подчеркнул политолог, не вызвал ядерную войну, как все эти годы боялся Байден и его команда.

"Этот тупой подход привел к "ловушке Байдена", в которую попала Украина. Дело в том, что Россия никак не может выиграть войну против Запада в долгосрочной перспективе. Нельзя сравнивать ресурсы Запада и этой "бензоколонки", как выразился славный Маккейн. Это невозможно даже с помощью Китая и цен на нефть. Война на истощение всегда будет стратегически проиграна для россиян, но есть одно но", — говорит Андрусов.

Дело в том, отмечает эксперт, что с каждым годом россияне все меньше будут конкурировать с Западом в вопросе снарядов, объемов техники, качества техники, дронов и тому подобное, и Украина как реципиент этого всего с каждым годом можем начать доминировать над россиянами в этих вопросах.

Впрочем, добавил политолог, есть вопрос, в котором Украина никогда не будет доминировать, и речь идет о человеческом ресурсе.

"И именно в этом есть "ловушка Байдена": мы можем выиграть эту войну в долгосрочную технологиями и посредством Запада, но проигрываем ее скорее из-за нехватки людей", — отметил Андрусив.

По его словам, если бы Байден предоставил Украине все необходимое оружие, включая самолеты еще в 2022 году, он бы сохранил жизнь украинских защитников. Именно поэтому сейчас команда Байдена начала говорить о снижении мобилизационного возраста.

"К сожалению, реальность такова, чтобы выстоять в этой войне мы должны мобилизовать больше людей, в том числе и через "ловушку Байдена". И единственным решением для этого является понижение мобилизационного возраста. Время работает против Путина во всем кроме людей. Снижение мобилизационного возраста является сигналом для него, что он не выигрывает. Является сигналом для Трампа, что мы будем бороться за свое будущее и нас не следует списывать со счетов", — убежден Андрусив.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что экс-министр иностранных дел Дмитрий Кулеба спрогнозировал снижение мобилизационного возраста в Украине.



