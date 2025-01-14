Байден загнал Украину в ловушку: теперь Киеву нужно принять тяжелое решение

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Ткачик Олеся
В последние несколько дней президент Джо Байден решился сделать те вещи, которые должен был сделать, как минимум до начала масштабной войны России против Украины, или хотя бы год назад, считает политолог Виктор Андрусив.
Джо Байден
По его словам, речь идет, в первую очередь о внедрении мощных энергетических санкций против РФ, которые бы точно снизили потенциал агрессора, если бы были введены ранее. Впрочем, говорит эксперт, команда Байдена слишком боялась ядерных угроз кремлевского диктатора Владимира Путина, отсюда и предоставление помощи Украине так, чтобы она не проиграла, но точно не победила.
Вместе с тем, подчеркивает эксперт, в последние дни своей каденции Байден решил продемонстрировать весь идиотизм этого подхода. Так появилось разрешение на нанесение ударов по территории РФ западным оружием. И он, подчеркнул политолог, не вызвал ядерную войну, как все эти годы боялся Байден и его команда.
Дело в том, отмечает эксперт, что с каждым годом россияне все меньше будут конкурировать с Западом в вопросе снарядов, объемов техники, качества техники, дронов и тому подобное, и Украина как реципиент этого всего с каждым годом можем начать доминировать над россиянами в этих вопросах.
Впрочем, добавил политолог, есть вопрос, в котором Украина никогда не будет доминировать, и речь идет о человеческом ресурсе.
По его словам, если бы Байден предоставил Украине все необходимое оружие, включая самолеты еще в 2022 году, он бы сохранил жизнь украинских защитников. Именно поэтому сейчас команда Байдена начала говорить о снижении мобилизационного возраста.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что экс-министр иностранных дел Дмитрий Кулеба спрогнозировал снижение мобилизационного возраста в Украине.
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