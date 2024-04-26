Президент США Джо Байден заявил, что готов в рамках избирательной кампании принять участие в дебатах с Дональдом Трампом, представляющим Республиканскую партию.

Байден хочет дебатировать с Трампом. Фото из открытых источников

"Я буду дебатировать. Я не знаю, когда. Я буду рад с ним дебатировать", – сказал Джо Байден.

Дональд Трамп заявил, что также готов к дебатам в любое время и в любом месте, однако усомнился, что Джо Байден действительно согласится принять участие в дебатах.

"Все понимают, что он говорил это не всерьез", — написал Дональд Трамп в социальной сети.

При этом экс-президент США заявил, что готов дебатировать со своим оппонентом даже в залах судов, где рассматриваются возбужденные против него уголовные дела.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что, несмотря на помощь США, официальный Киев должен работать над созданием коалиции европейских государств по постоянной поддержке Украины, считает политолог Андрей Городницкий. Кроме того, добавил политолог, нужно наконец-то выбраться из коррупции и справедливо распределять украинские богатства.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что российские захватчики расширили плацдарм в районе Очеретино, для стабилизации ситуации ВСУ необходимо ввести новые подразделения, пишет бывший командир роты 47-й отдельной механизированной бригады, офицер Николай Мельник. По мнению офицера ВСУ, единственный выход — введение новых подразделений или срочное прикомандирование ТРО, что позволит частично выровнять ситуацию и в случае необходимости сделать отступление украинских подразделений, защищающих Бердичи, более безопасным и прогнозируемым.