Байден заявил, что Куба является «неудавшимся государством» и раскритиковал коммунизм

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Андрей Ройко
Президент США Джозеф Байден заявил, что Куба является "неудавшимся государством", а также назвал коммунизм "неудавшейся системой", на фоне масштабных протестов населения против властей этой карибской страны. Об это сообщает новостной ресурс СNN.
Байден считает Кубу неудавшейся страной, фото из открытых источниов
Во время пресс-конференции с канцлером Германии Ангелой Меркель Байден сказал, что Соединенные Штаты ищут способы возможного восстановление доступа к Интернету на Кубе. Но при этом указал, что США не рассматривают возможность восстановления денежных переводов из их страны на Кубу — существовавшей ранее практики перевода денег американцами кубинского происхождения своим родственникам на острове — из-за опасений, что режим конфискует средства.
Когда его спросили о личных взглядах на коммунизм, президент США добавил:
В минувшие выходные тысячи кубинцев вышли на улицы по всему государству, чтобы выразить протест против хронической нехватки товаров первой необходимости, ограничения гражданских свобод и действий правительства в связи с обострением вспышки коронавируса, что стало самыми значительными беспорядками в стране за последние десятилетия.
В пятницу президент Кубы Мигель Диас-Канель ответил на комментарии Байдена, призвав его отменить действия Трампа.
Байден сказал, что готов отправить вакцины против Covid-19 на Кубу, но эта страна не присоединилась к международной коалиции вакцины COVAX, с которой США тесно сотрудничают. Также президент США, выразил сомнение, что простые люди на Кубе смогут получить доступ к отправленным США вакцинам.
Ранее "Комментарии" писали, какое значение для Украины имеют переговоры между Байденом и Меркель.
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