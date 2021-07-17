Байден заявил, что Куба является «неудавшимся государством» и раскритиковал коммунизм

Президент США Джозеф Байден заявил, что Куба является "неудавшимся государством", а также назвал коммунизм "неудавшейся системой", на фоне масштабных протестов населения против властей этой карибской страны. Об это сообщает новостной ресурс СNN.

Байден считает Кубу неудавшейся страной, фото из открытых источниов

Во время пресс-конференции с канцлером Германии Ангелой Меркель Байден сказал, что Соединенные Штаты ищут способы возможного восстановление доступа к Интернету на Кубе. Но при этом указал, что США не рассматривают возможность восстановления денежных переводов из их страны на Кубу — существовавшей ранее практики перевода денег американцами кубинского происхождения своим родственникам на острове — из-за опасений, что режим конфискует средства.



"Куба, к сожалению, является неудавшимся государством и подавляет своих граждан. Есть ряд вещей, которые мы бы рассмотрели для того, чтобы помочь народу Кубы, например, возможность отправки денежных переводов в эту страну. Но для этого потребуются другие обстоятельства или гарантии того, что они не будут использованы в личных интересах кубинского правительства", — рассказал Джозеф Байден. — "Мы не станем разрешать делать денежные переводы сейчас, поскольку весьма вероятно, что режим конфискует их полностью или большей частью".

Когда его спросили о личных взглядах на коммунизм, президент США добавил:

"Коммунизм — это неудавшаяся, универсально провальная система. И я не считаю социализм очень полезной заменой. Но это уже другая история".

В минувшие выходные тысячи кубинцев вышли на улицы по всему государству, чтобы выразить протест против хронической нехватки товаров первой необходимости, ограничения гражданских свобод и действий правительства в связи с обострением вспышки коронавируса, что стало самыми значительными беспорядками в стране за последние десятилетия.

В пятницу президент Кубы Мигель Диас-Канель ответил на комментарии Байдена, призвав его отменить действия Трампа. " Если бы президент Джо Байден действительно хотел разрешить гуманитарные проблемы для кубинского народа, он бы отменил 243 меры, примененные президентом Дональдом Трампом, в том числе 50, жестоко введенных во время пандемии", — написал Диас-Канель в своем официальном аккаунте в Twitter. Он добавил, что США якобы потерпели неудачу в своих попытках уничтожить Кубу, хотя, "пытаясь добиться этого, они потратили впустую миллионы долларов".

Байден сказал, что готов отправить вакцины против Covid-19 на Кубу, но эта страна не присоединилась к международной коалиции вакцины COVAX, с которой США тесно сотрудничают. Также президент США, выразил сомнение, что простые люди на Кубе смогут получить доступ к отправленным США вакцинам.

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