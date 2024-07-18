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Байден заявил, что Маск вызывает у него тошноту: в чем дело

Президента США тошнит от Маска и его богатых друзей

сегодня, 14:59
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Ткачик Олеся

Президент США Джо Байден заявил в сети "Х", что бизнесмен Илон Маск вызывает у него приступы тошноты. Об этом президент написал в контексте обсуждения информации о том, что у него подтвердили коронавирус.

Байден заявил, что Маск вызывает у него тошноту: в чем дело

Джо Байден

В частности, глава Белого дома написал, что он болен. А потом в следующем посте написал о Маске, чем коренным образом изменил содержание первого сообщения.

"Меня тошнит от Илона Маска и его богатых друзей, пытающихся купить эти выборы", – написал Байден.

При этом глава Белого дома призвал своих сторонников активно поддерживать его предвыборную кампанию.

При этом The Wall Street Journal сообщало, что Илон Маск заявил о намерении ежемесячно вкладывать 45 млн долларов в поддерживающую Дональда Трампа политическую группу для поддержки его избирательной кампании. Издание отметило, что запланированное Маском финансирование может дать Трампу преимущество в сборе средств президенту Джо Байдену, который в последнее время испытывает нехватку финансовой поддержки от доноров.

Среди других крупных доноров группы America PAC, работающей над привлечением избирателей к голосованию, — Джо Лонсдейл из Palantir, а также криптовалютные миллиардеры Кэмерон и Тайлер Винклвосс.

Согласно последнему отчету Федеральной избирательной комиссии, за второй квартал America PAC собрала 8,8 млн долларов, потратила 7,8 млн долларов и на начало июля имела около 1 миллиона долларов наличных денег на руках.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что у Джо Байдена подтвердили коронавирус. Впрочем, он сообщил, что чувствует себя хорошо и готов работать во благо американского народа.




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