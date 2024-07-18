Байден заявил, что Маск вызывает у него тошноту: в чем дело

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Ткачик Олеся
Президент США Джо Байден заявил в сети "Х", что бизнесмен Илон Маск вызывает у него приступы тошноты. Об этом президент написал в контексте обсуждения информации о том, что у него подтвердили коронавирус.
Джо Байден
В частности, глава Белого дома написал, что он болен. А потом в следующем посте написал о Маске, чем коренным образом изменил содержание первого сообщения.
При этом глава Белого дома призвал своих сторонников активно поддерживать его предвыборную кампанию.
При этом The Wall Street Journal сообщало, что Илон Маск заявил о намерении ежемесячно вкладывать 45 млн долларов в поддерживающую Дональда Трампа политическую группу для поддержки его избирательной кампании. Издание отметило, что запланированное Маском финансирование может дать Трампу преимущество в сборе средств президенту Джо Байдену, который в последнее время испытывает нехватку финансовой поддержки от доноров.
Среди других крупных доноров группы America PAC, работающей над привлечением избирателей к голосованию, — Джо Лонсдейл из Palantir, а также криптовалютные миллиардеры Кэмерон и Тайлер Винклвосс.
Согласно последнему отчету Федеральной избирательной комиссии, за второй квартал America PAC собрала 8,8 млн долларов, потратила 7,8 млн долларов и на начало июля имела около 1 миллиона долларов наличных денег на руках.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что у Джо Байдена подтвердили коронавирус. Впрочем, он сообщил, что чувствует себя хорошо и готов работать во благо американского народа.
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