Байден заявил о создании касты олигархов в США

Президент США Джо Байден в последнем обращении к нации сделал предупреждение растущей власти сверхбогатых людей Америки и предостерег, что новая олигархия грозит основам американской демократии.

Трамп, Маск и Байден. Фото: Reuters, AP

Прощальная речь Джо Байдена состоялась в Овальном кабинете, за несколько дней до инаугурации Дональда Трампа, который 20 января вернется в Белый дом. По словам Байдена, США предстали перед опасностью олигархии.

"Сегодня в Америке формируется олигархия чрезвычайного богатства, власти и влияния, буквально угрожающая всей нашей демократии, нашим основным правам и свободам, а также справедливым шансам для каждого продвинуться вперед", — сказал Байден.

Байден отметил самые неотложные проблемы, в частности "разрушение" свободной прессы, чрезмерное влияние военно-промышленного комплекса, рост дезинформации и необходимость убрать темные деньги из политики. 46-й президент США также призвал к конституционным поправкам для обеспечения подотчетности президента. По словам Байдена, любой президент не должен иметь иммунитет от судебного преследования за преступления, совершенные во время пребывания на должности.

Опасения Байдена по поводу установления олигархии в США небезосновательны. По крайней мере, 13 миллиардеров собираются занять должности в администрации Трампа, в том числе Илон Маск, Вивек Рамасвани, Джаред Айзекман, Скотт Бессент и другие. Как указывает US News, их общее состояние составляет почти 400 миллиардов долларов, что превышает ВВП 172 разных стран. В то время как капитал кабинета президента Джо Байдена составил около 118 миллионов долларов.

Олигархия – это политический режим, при котором реальная власть сосредоточена в руках небольшой группы очень богатых и влиятельных лиц, так называемых олигархов. Эти люди контролируют большие сектора экономики, часто имеют тесные связи с политиками и используют свое влияние на принятие решений, которые служат их интересам, а не интересам общества в целом.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Байден в прощальной речи упомянул об Украине.

Также "Комментарии" писали, что к концу каденции Байден сделал важное заявление о Путине и завершении войны в Украине.