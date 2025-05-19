Белый дом готовит обращение Трампа после переговоров с Путиным и Зеленским

Представитель Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что президент США Дональд Трамп сделает заявление после звонков к российскому диктатору Владимиру Путину и президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Трамп проведет разговор с Путиным и Зеленским

Кэролайн Левитт выступила на брифинге перед журналистами в Белом доме по поводу звонка Трампа к Путину. По ее словам, после разговора с российским диктатором президент США позвонит по телефону Владимиру Зеленскому и проинформирует украинского лидера о звонке Путину. Кроме того, Трамп также расскажет некоторые детали по поводу разговора с лидерами Украины и РФ.

"Президент будет разговаривать с Путиным в 10 часов (17:00 по Киеву). Он планирует позвонить президенту Зеленскому, когда этот разговор завершится. Я не хочу опережать эти очень важные разговоры, но, конечно, вы услышите о результатах непосредственно от президента", — сказала Левитт.

Представитель Белого дома подчеркнула, что Трамп также открыт r встречи с Путиным, однако сначала нужно подождать результата их телефонного разговора. По ее словам, Белый дом рассматривает разные варианты давления на Москву, в том числе введение санкций против России.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что перед началом разговора Трампа и Путина, Вэнс назвал шаг США, если Россия не пойдет на переговоры. По его словам, российский диктатор не знает, как закончить войну, а Соединенные Штаты будут готовы сказать, что "это не наша война" из-за отсутствия прогресса в переговорах.

Также "Комментарии" писали, что украинская дипломатка назвала проблему переговоров Трампа и Путина, которая представляет опасность для Украины.