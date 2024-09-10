Белый дом направил Конгрессу секретный доклад о стратегии войны в Украине: детали

У Администрации президента США Джо Байдена все же есть секретный доклад своей стратегии войны в Украине. Этот документ был направлен Конгрессу для ознакомления. Это произошло спустя несколько месяцев после того, как в законе о помощи на 61 млрд долларов, принятом в апреле, был установлен крайний срок на июнь. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает "Reuters".

Джо Байден. Фото: из открытых источников

Отмечается, помощник конгрессмена сообщил, что отчет поступил к законодателям 9 сентября, и у них еще не было возможности его рассмотреть. Два других анонимных источника подтвердили, что отчет был доставлен.

За два с половиной года с момента полномасштабного вторжения России Конгресс дал "зеленый свет" на выделение почти 175 млрд долларов помощи и военной помощи Украине и союзным государствам.

Спустя несколько недель после того, как крайний срок закончился, а отчет об использовании финансирования так и не был передан, некоторые члены Конгресса заявили, что они разочарованы и рассмотрят возможность блокирования дальнейшего финансирования.

В заявлении, отправленном агентству Reuters в конце августа по поводу отчета, сенатор Джим Риш, главный республиканец в сенатском Комитете по иностранным делам, сказал, что он поддерживает помощь Украине, но не делает этого слепо.

"С самых первых дней войны Путина с Украиной мы просили администрацию Байдена-Харрис разработать стратегию того, как США и наши союзники могут помочь Украине выиграть войну. Когда они не ответили на наши запросы, мы законодательно предписали направить стратегию в Конгресс, но срок прошел, а ответа не последовало. Президент Байден и вице-президент Харрис должны предоставить стратегию не только нам, но и американскому народу, и их невыполнение обязательств говорит о том, что у них ее нет или они боятся ею поделиться", — заявил тогда Риш.

Читайте также на портале "Комментарии" — Зеленский представит план победы в войне кандидатам на пост президента США.



