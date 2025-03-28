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Белый дом направил Трампу угрожающий сигнал и открыл новое поле для торгов

Белый дом откровенно угрожает Путину, если он не пойдет на компромиссы по вопросу установления мира

сегодня, 12:26 comments1638
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Ткачик Олеся

Министр финансов США Скотт Бессент сообщил, что российские банки могут подключить к SWIFT. По его словам, в этом вопросе все будет зависеть от действий Кремля. Также, добавил он, от действий Москвы будет зависеть и введение дополнительных санкций против России.

Белый дом направил Трампу угрожающий сигнал и открыл новое поле для торгов

США

"От дальнейших действий российского руководства зависит, будут ли санкции усилены или ослаблены. И президент Трамп, я думаю, без колебаний усугубит санкции, если это даст ему преимущество на переговорах", — подчеркнул министр финансов США.

При этом он добавил, что требования, которые РФ предъявляет к Украине по состоянию на данный момент пересматривают на рассмотрении в Белом доме, поэтому трудно сказать, поддержат ли американцы прихоти Кремля.

Отреагировал на заявление Бессента эксперт по международным вопросам Александр Краев. По его убеждению, санкции официально становятся элементом переговорной тактики, а не только средством наказания. А значит, добавляет эксперт, это может качнуться в любую сторону.

"Администрация Трампа сигнализирует Кремлю: любое промедление или эскалация – автоматически приведет к новым ударам по экономике РФ (в идеале, скорых). Одновременно остается "окно" для смягчения, если Россия пойдет на уступки на переговорах", — подчеркнул Краев.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что кремлевский диктатор Владимир Путин фактически вышел из переговоров, заявив о том, что Кремль не намерен останавливаться в Украине, и даже говорит о том, что якобы российские войска скоро уничтожат украинских военных. Кроме того, Путин требует, чтобы над Украиной было установлено внешнее управление для проведения в стране выборов. Все эти требования абсурдны и необоснованны, поэтому можно говорить о том, что на самом деле Путин хочет эскалации и отвергает все мирные инициативы Трампа.




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Источник: https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid0moCwhaS89iKQD2dzoZENCmv61gQRD1hr44nw6dnLzVyxwsEJKrRejATQFy6Mi6Xil&id=100009469088340
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