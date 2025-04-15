Белый дом обвинили в беспрецедентных злоупотреблениях: готовится судебный иск

В США подали судебный иск, в котором президента Дональда Трампа обвиняют в выходе за пределы своих полномочий при введении широкомасштабных торговых тарифов, коснувшихся почти всех стран мира. Об этом сообщает Reuters.

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14 апреля внепартийная правозащитная организация Liberty Justice Center обратилась в Суд США по международной торговле, требуя отмены решения, принятого администрацией Трампа. В исковом заявлении утверждается, что президент превысил конституционные полномочия, определяющие, кто имеет право устанавливать налоги и пошлины.

Иск подан от имени пяти малых американских компаний-импортеров, пострадавших от новых тарифов. Среди истцов – нью-йоркская компания, занимающаяся импортом алкогольных напитков, а также поставщик музыкальных инструментов и учебного оборудования из Виргинии.

Оспаривается решение от 2 апреля, согласно которому были введены новые пошлины — часть из них Трамп временно смягчился для ряда стран, но по Китаю ставки повысил до 125%.

"Ни один человек, даже президент, не должен иметь неограниченного права самостоятельно устанавливать тарифы, влияющие на глобальную экономику. Это полномочие принадлежит Конгрессу, согласно Конституции США", — подчеркнул старший юрисконсульт Liberty Justice Center Джеффри Шваб.

Суд по международной торговле, на который подана жалоба, является федеральной инстанцией с широкими полномочиями по рассмотрению дел в сфере международной торговли.

Это не единственный судебный вызов администрации Трампа – еще один подобный иск был подан в штате Флорида местным предпринимателем, также недовольным последствиями тарифной политики.

Портал "Комментарии" писал, что, несмотря на растущее в мире недовольство, Соединенные Штаты не собираются отменять действующие торговые тарифы. Такое заявление во время выступления перед журналистами в Овальном кабинете Белого дома 7 апреля сделал президент США Дональд Трамп.