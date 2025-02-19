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Белый дом обвинили в серьезных уступках Путину

США должны активнее сотрудничать с Украиной и европейскими партнерами, поскольку разрешение конфликта без согласия Киева невозможно.

сегодня, 11:15
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Клименко Елена

Администрация Дональда Трампа слишком часто идет на уступки России без получения реальных выгод США. Об этом заявил бывший посол США в Украине и старший научный сотрудник Brookings Institution Стивен Пайфер в интервью ТСН.ua.

Белый дом обвинили в серьезных уступках Путину

Фото: из открытых источников

"Меня беспокоит, что администрация Трампа слишком быстро идет на компромиссы с Россией. На прошлой неделе Кремль получил большие выгоды. ", — отметил Пайфер.

Он подчеркнул, что со стороны Белого дома не было получено никаких ответных уступок.

"Это непродуманный подход к переговорам с Кремлем. Чрезмерная уступчивость администрации Трампа лишь поощряет Россию не менять свою стратегию в будущем, усложняя возможность давления на Москву для достижения приемлемых компромиссов", — добавил бывший дипломат.

Пайфер также считает, что США должны активнее сотрудничать с Украиной и европейскими партнерами, поскольку разрешение конфликта без согласия Киева невозможно.

"Президент Зеленский четко заявил, что не согласится на соглашение между США и Россией, достигнутое без его участия. Так же администрация Трампа хочет, чтобы Европа взяла на себя миротворческие или функции безопасности для обеспечения урегулирования. Это станет более реалистичным, если европейцы будут вовлечены в переговоры на раннем этапе", — подытожил Пайфер.

Бывший посол США выразил надежду, что Трамп изменит свою стратегию, поскольку текущий курс вряд ли приведет к справедливому и продолжительному мирному разрешению конфликта.

Напомним, что российские чиновники в Саудовской Аравии начали продвигать экономические инициативы, которые могут попытаться склонить США к принятию выгодных для Кремля условий вместо реальных уступок по войне в Украине.

"Комментарии" уже писали, что Президент Франции Эммануэль Макрон после переговоров между новой администрацией США и Россией заявил, что Дональд Трамп "может возобновить полезный диалог" с российским диктатором Владимиром Путиным.



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Источник: https://tsn.ua/politika/administraciya-trampa-nadto-shvidko-yde-na-postupki-kremlyu-kolishniy-posol-ssha-2770506.html
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