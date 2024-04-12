Белый дом отреагировал на массированный удар РФ по украинской энергетике

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Кравцев Сергей
Украине нужно больше средств противовоздушной обороны для защиты от российских ракет. Для этого нужно, чтобы спикер Конгресса США Майк Джонсон вынес проект закона о помощи на рассмотрение. Как передает портал "Комментарии", такое заявление во время брифинга сделала пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.
Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер. Фото: из открытых источников
Спикер призвала Палату представителей Конгресса США принять немедленные меры для принятия двухпартийного законопроекта о национальной безопасности, чтобы Штаты могли прислать Украине больше систем противовоздушной обороны.
Карин Жан-Пьер отметила, Россия осуществила еще одну большую серию воздушных атак на энергетическую сеть Украины, поскольку Владимир Путин продолжает пытаться сломать дух украинского народа и погрузить его в темноту. Россия нанесла удары по крупнейшей электростанции Киевской области, а также объектам энергетики в еще пяти областях Украины.
Пресс-секретарь Белого дома напомнила слова президента Зеленского о том, что Украине нужно больше средств противовоздушной обороны и средств перехвата, чтобы защитить своих людей и критическую инфраструктуру от российских ракет и беспилотников, которые поставляет Иран.
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