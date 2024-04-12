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Белый дом отреагировал на массированный удар РФ по украинской энергетике

В США отреагировали на массированный удар России и снова напомнили, что без решения Конгресса не могут помочь украинцам

сегодня, 08:37
Автор:
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Кравцев Сергей
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Украине нужно больше средств противовоздушной обороны для защиты от российских ракет. Для этого нужно, чтобы спикер Конгресса США Майк Джонсон вынес проект закона о помощи на рассмотрение. Как передает портал "Комментарии", такое заявление во время брифинга сделала пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

Белый дом отреагировал на массированный удар РФ по украинской энергетике

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер. Фото: из открытых источников

Спикер призвала Палату представителей Конгресса США принять немедленные меры для принятия двухпартийного законопроекта о национальной безопасности, чтобы Штаты могли прислать Украине больше систем противовоздушной обороны. 

Карин Жан-Пьер отметила, Россия осуществила еще одну большую серию воздушных атак на энергетическую сеть Украины, поскольку Владимир Путин продолжает пытаться сломать дух украинского народа и погрузить его в темноту. Россия нанесла удары по крупнейшей электростанции Киевской области, а также объектам энергетики в еще пяти областях Украины.

Пресс-секретарь Белого дома напомнила слова президента Зеленского о том, что Украине нужно больше средств противовоздушной обороны и средств перехвата, чтобы защитить своих людей и критическую инфраструктуру от российских ракет и беспилотников, которые поставляет Иран.

"Нам нужно, чтобы спикер (Ред. – Джонсон) вынес этот проект на рассмотрение, потому что мы знаем, что мы, очевидно, получим подавляющую поддержку от республиканцев и демократов. Поэтому нам нужно увидеть на голосовании законопроект, который уже приняли подавляющим большинством в Сенате. Атаки по Украине за последние сутки – это еще одно ужасное напоминание о том, что потребность Украины критическая", – отметила Карин Жан-Пьер.

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=4dM1_Eg-i80
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