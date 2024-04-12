Белый дом отреагировал на массированный удар РФ по украинской энергетике

Украине нужно больше средств противовоздушной обороны для защиты от российских ракет. Для этого нужно, чтобы спикер Конгресса США Майк Джонсон вынес проект закона о помощи на рассмотрение. Как передает портал "Комментарии", такое заявление во время брифинга сделала пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер. Фото: из открытых источников

Спикер призвала Палату представителей Конгресса США принять немедленные меры для принятия двухпартийного законопроекта о национальной безопасности, чтобы Штаты могли прислать Украине больше систем противовоздушной обороны.

Карин Жан-Пьер отметила, Россия осуществила еще одну большую серию воздушных атак на энергетическую сеть Украины, поскольку Владимир Путин продолжает пытаться сломать дух украинского народа и погрузить его в темноту. Россия нанесла удары по крупнейшей электростанции Киевской области, а также объектам энергетики в еще пяти областях Украины.

Пресс-секретарь Белого дома напомнила слова президента Зеленского о том, что Украине нужно больше средств противовоздушной обороны и средств перехвата, чтобы защитить своих людей и критическую инфраструктуру от российских ракет и беспилотников, которые поставляет Иран.

"Нам нужно, чтобы спикер (Ред. – Джонсон) вынес этот проект на рассмотрение, потому что мы знаем, что мы, очевидно, получим подавляющую поддержку от республиканцев и демократов. Поэтому нам нужно увидеть на голосовании законопроект, который уже приняли подавляющим большинством в Сенате. Атаки по Украине за последние сутки – это еще одно ужасное напоминание о том, что потребность Украины критическая", – отметила Карин Жан-Пьер.

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