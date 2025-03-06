Белый дом ответил, использует ли санкции для давления на РФ

Министр финансов Соединенных Штатов Скотт Бессент заявил, что Штаты не будут медлить с санкциями против энергетики России, если такое решение приведет к прекращению огня в Украине.

США ведут диалог с РФ. Фото из открытых источников

"По указанию президента США Дональда Трампа санкции против России будут использованы явно и агрессивно для немедленного максимального влияния", — подчеркнул Скотт Бессент.

Министр финансов отметил, что дополнительные санкции против России могут пригодиться для США, как рычаги дополнительного влияния на переговорах.

Чиновник добавил, что администрация Дональда Трампа побуждает Украину сесть за стол переговоров, чтобы подписать соглашение о прекращении огня с Россией.

Как известно, представители администрации Дональда Трампа и украинская делегация встретятся в Саудовской Аравии. В Эр-Рияд отправятся глава Госдепартамента США Марко Рубио, советник Белого дома по нацбезопасности Майк Уолц и спецпредставитель президента США Стив Виткофф. В состав украинской делегации будет входить глава Офиса президента Андрей Ермак. Встреча состоится на фоне кризиса в отношениях Украины и США после ссоры Дональда Трампа с Владимиром Зеленским в Белом доме. После перепалки президентов США приостановили военную помощь и предоставление разведданных Украине.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что большинство американцев не поддерживают политику президента США Дональда Трампа по завершению войны в Украине, свидетельствуют результаты опроса Economist-YouGov и Reuters-Ipsos. 45% граждан США заявили, что не одобряют подход президента США к вопросу о завершении войны в Украине. Еще 40% американцев ответили, что поддерживают методы Дональда Трампа. Отмечается, что только 43% республиканцев полностью одобряют действия Дональда Трампа в отношении Украины. Социологи полагают, что это связано с агрессивной риторикой президента США.