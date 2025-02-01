Белый дом озвучил важное требование Зеленскому: это нужно сделать сразу после войны

Новая администрация президента США выразила желание, чтобы после прекращения активных боевых действий в Украине были проведены выборы. Об этом в интервью Reuters заявил Кит Келлог, специальный представитель Трампа по Украине и России. По его словам, большинство демократических стран проводят выборы даже во время войны, и это важный элемент для развития демократии.



Дональд Трамп и Владимир Зеленский. Фото: 24 Канал

"Это позволяет иметь более одного человека, который претендует на лидерство", — подчеркнул он.

Как сообщили источники, знакомые с ходом процесса, мирный план Трампа все еще находится на стадии разработки, и никакие окончательные политические решения пока не приняты. Келлог и другие представители администрации Белого дома обсуждают, как убедить Украину согласиться на выборы в рамках начального перемирия с Россией.

Источники, имеющие информацию о внутренних обсуждениях, отметили, что в Белом доме рассматривают вопрос, нужно ли настаивать на прекращении огня на первом этапе, прежде чем пытаться заключить более устойчивое мирное соглашение. Если в Украине состоятся выборы, избранный президент может стать ответственным за переговоры по долгосрочному мирному договору с Москвой.

В то же время, украинские чиновники выражают опасения относительно потенциального вмешательства России в будущие выборы, если их будут проводить в такой политически нестабильной ситуации. Источники в правительстве Украины также отмечают, что Путин использует вопрос выборов в качестве повода для срыва будущих переговоров, утверждая, что без проведения выборов он не будет соблюдать какие-либо договоренности.

Некоторые бывшие американские чиновники скептически оценивают возможность достижения мирного соглашения в ближайшее время и считают, что выборы могут состояться не ранее 2025 года.

Как уже писали "Комментарии", президент США Дональд Трамп меняет риторику Штатов по отношению к Кремлю, а потому президенту Украины Владимиру Зеленскому придется вступить в диалог с российским диктатором Владимиром Путиным, заявил директор Центра оборонных стратегий Александр Хара.