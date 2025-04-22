Белый дом попытается признать Крым русским: что для этого будет сделано

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Ткачик Олеся
В войне РФ против Украины наступает "момент истины", анонсированный Дональдом Трампом, сообщив, что он представит свой "мирный план", говорит политический эксперт Александр Кочетков.
США и Украина
По его словам, намерения Трампа связаны со вторым раундом переговоров Украины, США и ЕС по прекращению боевых действий, которые планируются в Лондоне в среду.
При этом эксперт уверен, что Трамп все положительное, что произойдет в Лондоне, припишет себе. Во всем же негативном будут виноваты Джо Байден, Украина во главе с президентом Владимиром Зеленским. А вот Россия и ее диктатор Владимир Путин ни в чем виноваты не будут, заявил Кочетков.
Кроме того, эксперт убежден, что в любом случае США начнут сворачивать свою поддержку Украины — оружейную, финансовую, разведывательную.
По его мнению, в любом случае США начнут потихоньку возобновлять бизнес-сотрудничество с Россией, потому что она нужна Штатам.
При этом он уверен, что вероятность реальной договоренности о прекращении боевых действий в Лондоне, на которую согласится и Кремль — не более 30%. Дело в том, добавил Кочетков, что РФ еще не исчерпала свой наступательный потенциал, поэтому она готова и хочет воевать.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , почему США требуют, чтобы Украина отдала Крым РФ.
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