Белый дом попытается признать Крым русским: что для этого будет сделано

В войне РФ против Украины наступает "момент истины", анонсированный Дональдом Трампом, сообщив, что он представит свой "мирный план", говорит политический эксперт Александр Кочетков.

США и Украина

По его словам, намерения Трампа связаны со вторым раундом переговоров Украины, США и ЕС по прекращению боевых действий, которые планируются в Лондоне в среду.

При этом эксперт уверен, что Трамп все положительное, что произойдет в Лондоне, припишет себе. Во всем же негативном будут виноваты Джо Байден, Украина во главе с президентом Владимиром Зеленским. А вот Россия и ее диктатор Владимир Путин ни в чем виноваты не будут, заявил Кочетков.

Кроме того, эксперт убежден, что в любом случае США начнут сворачивать свою поддержку Украины — оружейную, финансовую, разведывательную.

"Белый Дом попытается признать Крым русским. Именно попробует, потому что ему нужно изменить решение Конгресса еще в период аннексии Крыма, которое запрещает такое признание. И не факт, что у Трампа все получится легко", – подчеркнул эксперт.

По его мнению, в любом случае США начнут потихоньку возобновлять бизнес-сотрудничество с Россией, потому что она нужна Штатам.

"Штаты Трампа видят себя что-то вроде грязных копов на районе. А Россия для них — криминальная группировка отморозков, которую нужно натравить на местный бизнес (ЕС), чтобы заставить ЕС уйти под коповскую крышу США. То есть Трамп или рассказывает о том, какой замечательный "мирный план" он придумал и протиснул. Или заявляет об уходе от "мирного процесса", потому что его не уважают и мира не хотят", – говорит Кочетков.

При этом он уверен, что вероятность реальной договоренности о прекращении боевых действий в Лондоне, на которую согласится и Кремль — не более 30%. Дело в том, добавил Кочетков, что РФ еще не исчерпала свой наступательный потенциал, поэтому она готова и хочет воевать.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , почему США требуют, чтобы Украина отдала Крым РФ.



