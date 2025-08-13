Белый дом раскрыл главную цель переговоров Трампа с Путиным

Цель президента США Дональда Трампа достичь того, чтобы начатая Россией война против Украины закончилась и перестали погибать люди. Как сообщает портал "Комментарии", такое заявление сделала спикер Белого дома Каролин Ливитт.

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

"Президент хочет мирного соглашения, он хочет, чтобы эта война закончилась", — подчеркнула спикер.

При этом Ливитт не ответила на вопрос хурналистов, пытается ли Трамп смягчить ожидания перед этими переговорами.

"Эта двусторонняя встреча — это двусторонняя встреча одной стороны в войне между двумя сторонами, и нужно, чтобы обе страны договорились о соглашении", — добавила она.

В ходе этого же брифинга Каролин Ливитт отметила, что Дональду Трампу понадобится всего несколько минут встречи тет-а-тет с диктатором РФ Владимиром Путиным, чтобы понять, настроен ли тот серьезно. Однако спикер отказалась высказывать гипотетические предположения, что Трамп может досрочно покинуть переговоры , если поймет, что Путин приехал просто тратить свое время.

"Я не буду опережать никаких гипотетических предположений", — отметила спикер.

Кроме того, воздержалась представитель администрации Трампа и от вопросов о подробностях телефонного разговора между Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским.

Читайте на портале "Комментарии" — во время пресс-конференции в Белом доме американский лидер Дональд Трамп заявил, что будет пытаться вернуть часть "ценной территории", оккупированной Россией во время войны, обратно Украине. Однако не обошлось без намеков на тот же "обмен территориями", при этом вопросов стало еще больше, чем ответов. Какие можно сделать выводы из новых заявлений Трампа? Есть ли варианты, что на встрече могут быть приняты действительно важные решения? Издание "Комментарии" разбиралось в этой теме, проанализировав мнения экспертов.



