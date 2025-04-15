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Марьян Ощановский
Президент США Дональд Трамп верит, что Россия хочет завершить войну в Украине, заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт.
Трамп верит Путину. Фото из открытых источников
Спикер прокомментировала приглашение Дональду Трампу посетить Украину от Владимира Зеленского, отметив, что пока не может дать ответ на этот вопрос.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что российские военные 503-го мотострелкового полка, воюющего на Запорожском направлении, уже третий месяц не получают денежного довольствия, сообщило партизанское движение "Атеш". По данным агентов "Атеш", родственники военнослужащих 503-го мотострелкового полка РФ обращались с жалобами в военную прокуратуру и администрацию президента, но безрезультатно.
Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что Китай годами представлял экономический вызов для Европы, но на фоне введения огромных пошлин администрацией президента США Дональда Трампа ситуация может стать катастрофической, пишет The New York Times. "Проблема избыточных мощностей возникла давно, но она наконец-то дошла до европейских столиц. В Европе существует общая тенденция и ощущение, что в эти времена Европа должна постоять за себя и защитить себя", – заявила научная сотрудница Совета по международным отношениям Лиана Фикс.
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