Президент США Дональд Трамп верит, что Россия хочет завершить войну в Украине, заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт.

Трамп верит Путину. Фото из открытых источников

"Состоялся продуктивный разговор. Как сказал вчера вечером посланник президента Стив Виткофф, он верит, что Россия хочет закончить эту войну. Президент тоже в это верит. У России есть стимул для завершения этой войны. Возможно, это может быть экономическое партнерство с США, но сначала нам нужно увидеть прекращение огня. Президент и президентский посланник", — сказал президент. Кэролайн Левитт.

Спикер прокомментировала приглашение Дональду Трампу посетить Украину от Владимира Зеленского, отметив, что пока не может дать ответ на этот вопрос.

"Я не говорила об этом с президентом", – добавила она.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что российские военные 503-го мотострелкового полка, воюющего на Запорожском направлении, уже третий месяц не получают денежного довольствия, сообщило партизанское движение "Атеш". По данным агентов "Атеш", родственники военнослужащих 503-го мотострелкового полка РФ обращались с жалобами в военную прокуратуру и администрацию президента, но безрезультатно.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что Китай годами представлял экономический вызов для Европы, но на фоне введения огромных пошлин администрацией президента США Дональда Трампа ситуация может стать катастрофической, пишет The New York Times. "Проблема избыточных мощностей возникла давно, но она наконец-то дошла до европейских столиц. В Европе существует общая тенденция и ощущение, что в эти времена Европа должна постоять за себя и защитить себя", – заявила научная сотрудница Совета по международным отношениям Лиана Фикс.