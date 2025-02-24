Белый дом все больше демонстрирует желание окончить войну на условиях Кремля

Скорость и действия администрации Дональда Трампа в ходе переговоров по прекращению войны в Украине могут привести к двум возможным результатам: либо заключение соглашения на условиях, выгодных для России, либо полный провал переговорного процесса. Такое мнение высказал бывший посол США в Украине и аналитик Brookings Institution Стивен Пайфер в интервью PAP.

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По его мнению, Трамп стремится к кардинальной перезагрузке отношений с Москвой.

В публикации говорится, что с момента начала полномасштабного вторжения России прошло три года, и теперь международное внимание сосредоточено не на ситуации на фронте, а на срочных переговорах по прекращению войны. Пайфер подчеркнул, что пока неизвестно, каким может быть будущее соглашение, но существуют многочисленные признаки того, что оно вряд ли будет справедливым, если вообще произойдет.

"Я обеспокоен тем, что администрация двигается слишком быстро и слишком далеко в переговорах с россиянами, что может помешать достижению мирного соглашения", – отметил Пайфер.

Он также акцентировал внимание на том, что Украина под руководством президента Владимира Зеленского неоднократно заявляла о том, что не примет соглашения, заключенного между США и Россией без участия Украины.

Пайфер считает, что целесообразнее было бы сначала согласовать переговорную стратегию с Украиной и европейскими союзниками, а уже потом вести диалог с Кремлем. Поскольку именно Европа, вероятно, будет играть важную роль в реализации мирного соглашения через миротворческие или безопасности миссии, привлечение ЕС на раннем этапе могло бы добавить дополнительные рычаги влияния.

"Администрация Трампа имеет много рычагов влияния, но, к сожалению, ее действия сместились в противоположном направлении", – добавил он.

Пайфер также отметил, что скорость и принудительный характер настаивающих Трамп переговоров Россия может воспринять как "признак слабости", что лишь повысит ее позиции и уменьшит вероятность любых уступок с ее стороны. В результате, шансы на справедливый и устойчивый мир значительно снижаются.

"Комментарии" уже писали, что правительство США распорядилось провести немедленную проверку целесообразности и необходимости дальнейшего функционирования базы НАТО в греческом Александруполисе, которая использовалась для транспортировки военной помощи в Украину.