Белый дом высказался после решения Трампа об остановке пошлин

В Белом доме прокомментировали неожиданное решение Дональда Трампа по торговым тарифам. Президент США заявил о повышении пошлин на китайские товары до 125% и временной приостановке повышенных тарифов для других стран.

Спикер Белого дома Кэролайн Левитт. Фото из открытых источников

Дональд Трамп в своей соцсети Truth Social объявил, что Китай проявил "неуважение к мировым рынкам", поэтому решил поднять пошлины для КНР до 125%. В то же время, Трамп сообщил, что для других государств вводится 90-дневная пауза на действие тарифных ограничений.

В Белом доме заявили, что решение Трампа не следует трактовать как признак паники из-за колебаний на фондовом рынке.

"Многие из вас явно не поняли искусство заключать соглашения. Вы явно не видели, что пытается сделать президент Трамп", — сказала спикер Белого дома Кэролайн Левитт намекнув на книгу Трампа "Искусство заключать соглашения".

Министр финансов США Скотт Бессент также поддержал такую позицию президента США. По его словам, решение временно приостановить тарифы связано с активностью других стран, стремящихся вести переговоры с Вашингтоном.

"Мы увидели успешную стратегию переговоров, которую президент Трамп ввел на прошлой неделе. К переговорам было вовлечено более 75 стран. Нужна была большая смелость, большая смелость, чтобы держать курс до этого момента. Как я сказал неделю назад: "не мсти" и будет вознаграждение. Так что каждая страна мира хочет приехать и вести переговоры. Мы готовы их выслушать", – сказал Бессент.

Несмотря на неоднозначные реакции политиков, финансовые рынки сразу откликнулись ростом из-за паузы новых тарифов. Индекс Dow Jones подскочил почти на 7%, а высокотехнологичный NASDAQ прибавил 10% в течение нескольких минут после объявления Трампа.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Трамп хочет оставить американцев без Рождества.

Также "Комментарии" писали, что только одна страна ЕС не поддержала новые пошлины против США.