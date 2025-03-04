logo

BTC/USD

89027.85

ETH/USD

2190.13

LTC/USD

102.49

USD/UAH

41.65

EUR/UAH

44.50

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир США Белый дом выступил с новым жестким заявлением о Зеленском: "Надоело оплачивать счета"
commentss НОВОСТИ Все новости

Белый дом выступил с новым жестким заявлением о Зеленском: "Надоело оплачивать счета"

Ливитт ранее заявляла, что Зеленский не признает реалию войны и продолжает требовать помощь без должной благодарности.

4 марта 2025, 10:50
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Клименко Елена

Президент США Дональд Трамп выразил критику в адрес президента Украины Владимира Зеленского из-за его отказа от мирных переговоров. Пресс-секретарь Белого дома, Кэролайн Ливитт, заявила, что американцы устали финансировать войну в Украине, сообщает Fox News.

Белый дом выступил с новым жестким заявлением о Зеленском: "Надоело оплачивать счета"

Керолайн Ливитт. Фото: CNN

Она подчеркнула, что Трамп считает, что Зеленский должен выразить благодарность США и американским налогоплательщикам за финансирование безопасности и обороны Украины. Ливитт также отметила, что на прошлой неделе Зеленский был готов подписать экономическое соглашение по природным ресурсам, однако в конце концов отказался от этого шага.

"Он поставил концы впереди лошади и отказался от оказываемой ему помощи", — сказала Ливитт, отмечая, что американцы больше не готовы покрывать расходы на войну.

Она добавила, что Трамп стремится к мирному разрешению конфликта, но считает, что для Зеленского это не приоритет.

Кроме того, Ливитт ранее заявляла, что Зеленский не признает реалию войны и продолжает требовать помощи без должной благодарности, в то время как США больше не готовы безусловно финансировать конфликт, ставя условия для достижения долговременного мира.

Чиновница подчеркнула, что во время встречи между Трампом и Зеленским в Овальном кабинете возникло напряжение из-за отказа украинского президента воспринимать сложность ситуации.

Как уже писал портал "Комментарии", президент США Дональд Трамп во время своего второго срока невероятно точно повторяет провальные шаги на войне России против Украины, которые он предпринимал во время первой каденции с войной в Афганистане. От соглашения о редкоземельных металлах и уменьшении помощи до ведения переговоров с врагами с исключением из этого процесса партнеров.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.foxbusiness.com/video/6369571867112
Теги:

Новости

Все новости