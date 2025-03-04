Белый дом выступил с новым жестким заявлением о Зеленском: "Надоело оплачивать счета"

Президент США Дональд Трамп выразил критику в адрес президента Украины Владимира Зеленского из-за его отказа от мирных переговоров. Пресс-секретарь Белого дома, Кэролайн Ливитт, заявила, что американцы устали финансировать войну в Украине, сообщает Fox News.

Керолайн Ливитт. Фото: CNN

Она подчеркнула, что Трамп считает, что Зеленский должен выразить благодарность США и американским налогоплательщикам за финансирование безопасности и обороны Украины. Ливитт также отметила, что на прошлой неделе Зеленский был готов подписать экономическое соглашение по природным ресурсам, однако в конце концов отказался от этого шага.

"Он поставил концы впереди лошади и отказался от оказываемой ему помощи", — сказала Ливитт, отмечая, что американцы больше не готовы покрывать расходы на войну.

Она добавила, что Трамп стремится к мирному разрешению конфликта, но считает, что для Зеленского это не приоритет.

Кроме того, Ливитт ранее заявляла, что Зеленский не признает реалию войны и продолжает требовать помощи без должной благодарности, в то время как США больше не готовы безусловно финансировать конфликт, ставя условия для достижения долговременного мира.

Чиновница подчеркнула, что во время встречи между Трампом и Зеленским в Овальном кабинете возникло напряжение из-за отказа украинского президента воспринимать сложность ситуации.

Как уже писал портал "Комментарии", президент США Дональд Трамп во время своего второго срока невероятно точно повторяет провальные шаги на войне России против Украины, которые он предпринимал во время первой каденции с войной в Афганистане. От соглашения о редкоземельных металлах и уменьшении помощи до ведения переговоров с врагами с исключением из этого процесса партнеров.