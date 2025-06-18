Белый дом завершил разворот в сторону России: на что Трамп обменял Украину

Дональд Трамп открыто дистанцировался от конфликта в Украине, сосредоточившись на поддержке Израиля в его противостоянии с Ираном, оставив Путину больше свободы для действий. Об этом в интервью "Главреду" сообщил военный эксперт, полковник запаса ВСУ Олег Жданов.

Дональд Трамп (фото из открытых источников)

По мнению Жданова, по прибытии в Вашингтон Трамп должен был ознакомиться с данными о массированном ракетном обстреле Киева, который произвела Россия. Его сопровождал государственный секретарь Рубио, а Госдепартамент должен оперативно предоставить всю необходимую информацию. Поэтому эксперт предполагает, что Трамп, по крайней мере, знал о самом факте атаки.

Однако бывший президент США вел себя так, будто не владеет ни одной информацией. В то время как президент Франции Эммануэль Макрон обратил внимание на преждевременный отъезд Трампа с саммита G7, тот немедленно отреагировал, фактически намекнув на подготовку Соединенных Штатов к участию в войне с Ираном.

"Вспомните, как летом прошлого года США начали реконструировать заброшенную авиабазу в Индийском океане, расположенную на маленьком острове. Зимой туда неожиданно прибыло 10 стратегических бомбардировщиков. Я обращал внимание на опасность такой концентрации авиации на ограниченной территории. Теперь все стало на свои места", – прокомментировал Жданов.

Он отметил, что израильские военно-воздушные силы фактически контролируют воздушное пространство над Ираном, о чем свидетельствует использование целей в Тегеране бомб прямого падения вместо ракет. Согласно официальной информации израильского штаба ЦАХАЛ, 16 июня завершился первый этап операции, предполагавший уничтожение руководства Ирана в военной, политической и экономической сферах, а также удар по открытым объектам, уязвимым к авиаударам.

Впрочем, для реализации второго этапа операции Израиля нужна помощь США, поскольку только у Соединенных Штатов есть специальные противобункерные бомбы, которые могут быть сброшены с бомбардировщиков для поражения подземных целей.

"Возможно, именно поэтому Трамп покинул саммит: США готовятся к войне с Ираном на стороне Израиля. Украина для Трампа больше не в приоритете. По сути мы наблюдаем обмен Украины на Иран. При этом Трамп открыто заявляет, что не планирует вводить санкции против России, ведь Путин — классный парень и оскорбленный. То есть Трамп фактически дает Путину полную свободу действий. США вместе с Израилем противостоят Ирану, а России никто не мешает действовать против Украины", – объяснил эксперт.

Жданов также обратил внимание на то, что Трамп не только не поддержал идею новых санкций против России, но и саркастически прокомментировал это, мол, если Европа считает нужным, то пусть сама этим занимается.

"Одним словом, как я понимаю, Трамп завершил разворот в сторону Российской Федерации", — подытожил Жданов. , как я понимаю, Трамп завершил разворот в сторону Российской Федерации", – резюмировал он.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Путин боится вмешиваться в конфликт между Израилем и Ираном. Россия не предоставила и не планирует оказывать Ирану помощь в противостоянии с Израилем, несмотря на тесное сотрудничество между странами в прошлом.

Аналитики NYT напоминают, что Тегеран передавал Москве дроны-камикадзе "Шахед" в первый год полномасштабной войны против Украины, а также помог со строительством завода по их производству. В январе 2025 г. стороны заключили договор о стратегическом партнерстве. Но сейчас Кремль фактически оставил союзника без поддержки. Это, по оценкам экспертов, свидетельствует о понижении влияния Москвы на Ближнем Востоке. Российское руководство отдает себе отчет, что не имеет реальных рычагов влияния на ситуацию и не способно выступать эффективным посредником, указывает Bloomberg.