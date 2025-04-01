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Безопасность США может потерпеть крах: что на это указывает

В системе безопасности США творится беспорядок

1 апреля 2025, 22:32
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Марьян Ощановский

Американские спецслужбы переполнены большим количеством ни за что не отвечающих людей, заявил военный эксперт Иван Ступак.

Безопасность США может потерпеть крах: что на это указывает

Разведка США приходит в упадок. Фото из открытых источников

"В разведывательное сообщество США входят 17 организаций. Например, в Украине их всего три – СБУ, ГУР, СВР. В Штатах за разведку отвечают Госдеп, Минфин, Минэнерго, ЦРУ, ФБР, Агентство геопространственной разведки, разведки сухопутных, морских и воздушных сил и ряд других организаций. К разведывательной деятельности США привлечены 1200 государственных служб и 1900 частных компаний. В общей сложности 850 тысяч человек причастны к деятельности американской разведки. Это очень большое количество людей", — рассказал Иван Ступак.

По его словам, из-за хаоса в американском разведывательном сообществе никто не понимает, кто чем занимается.

"В структурах нет четкой ответственности. Есть много пересечения информации и обязанностей. Человек может занимать незначительную должность, но иметь доступ к информации безумного масштаба", — отметил эксперт.

Он напомнил, что недавно в США разразился громкий скандал, когда советник Белого дома по национальной безопасности Майкл Уолц добавил журналиста в чат Signal с чувствительной информацией о военных операциях США. Signal-гейт наглядно показал уровень деградации американских спецслужб. Однако эта проблема возникла гораздо раньше. В свое время государственный секретарь США Хиллари Клинтон оказалась в центре скандала, когда пользовалась частным эмейлом для пересылки служебных документов.

"Эти и другие скандалы свидетельствуют о системности проблемы. В частности, не редко безопасность США страдает от банальной преступной халатности", — подытожил эксперт.



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Источник: https://vezha.com.ua/viyna/amerykanski-speczsluzhby-degraduyut/
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