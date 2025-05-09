Билл Гейтс обвинил Илона Маска в "убийстве" детей

69-летний миллиардер и соучредитель Microsoft Билл Гейтс обвинил Илона Маска в "убийстве" самых бедных детей мира. По его словам, это произошло из-за решения Маска произвести большое сокращение бюджета США на иностранную помощь. Как следствие, Гейтс планирует отдать 200 миллиардов долларов на благотворительность.

Илон Маск и Билл Гейтс. Фото: Reuters

Илон Маск, возглавляющий Департамент эффективности правления США, заявил, что 80% программ USAID будут сокращены. Это учреждение в 2023 году потратило по всему миру 44 миллиарда долларов. На эти слова отреагировал Билл Гейтс, подвергший критике такие действия Маска.

"Картина, на которой самый богатый человек мира убивает самых бедных детей мира, не очень приятна… Непонятно, будут ли продолжать богатые страны мира защищать своих беднейших людей", – сказал Гейтс о Маске.

В интервью агентству Reuters Гейтс предупредил, что из-за сокращения гуманитарных программ может возрасти смертность во всем мире, которая в последние годы постоянно уменьшалась.

"Количество смертей впервые начнет расти... это будет на миллионы больше смертей. Я думаю, что правительства снова начнут беспокоиться о выживании детей в течение следующих 20 лет", – сказал Гейтс.

В итоге Гейтс рассказал, что планирует ускорить свои планы по продаже большинства своего состояния до 31 декабря 2045 года. Он заявил, что таким образом пожертвует через свой благотворительный фонд 200 миллиардов долларов. По словам Гейтса, эти деньги помогут достичь нескольких его целей, в частности, искоренить полиомиелит, малярию, уменьшить детскую смертность и сократить глобальную бедность.

Это не в первый раз Гейтс критикует Маска. В начале года миллиардер раскритиковал самого богатого человека в мире за вмешательство в выборы других стран, назвав такой шаг "безумием".

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в ООН заявили, что решение Трампа может убить 6,3 миллиона человек.

Также "Комментарии" писали о 14 детях Илоне Маске.