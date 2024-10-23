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Билл Гейтс впервые финансово поддержал кандидата в президенты США

Билл Гейтс делает ставку на Гаррис: тайные пожертвования в размере 50 миллионов

сегодня, 11:15
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Черновалова Кристина

Билл Гейтс, основатель Microsoft, недавно пожертвовал около 50 миллионов долларов в поддержку президентской кампании Камалы Харрис. Это стало большим шагом, поскольку раньше Гейтс избегал участия в политических кампаниях.

Билл Гейтс впервые финансово поддержал кандидата в президенты США

Билл Гейтс неожиданно поддержал Камалу Харрис

По информации The New York Times, деньги были направлены в некоммерческую организацию Future Forward, активно поддерживающую Гаррис. Эта организация функционирует по принципу "черных денег", то есть не раскрывает имена своих доноров, что позволяет держать личность жертвователя в тайне.

Как сообщают источники, Гейтс не имеет личных отношений с Гаррисом, но он высоко оценил работу администрации Байдена-Гаррис по борьбе с изменениями климата. Кроме того, Гейтс обеспокоен возможными сокращениями программ планирования семьи и глобального здравоохранения, которые могут произойти, если Дональд Трамп будет избран президентом во второй раз.

В своем заявлении Гейтс подчеркнул, что его вклад не является политической поддержкой, а скорее поддержкой кандидатов, серьезно относящихся к улучшению здравоохранения, борьбе с бедностью и изменению климата. Он отметил, что предстоящие выборы имеют огромное значение для Соединенных Штатов и уязвимых людей во всем мире.

По словам источников, Гейтс обсуждал свое пожертвование с коллегами, включая Майка Блумберга, бывшего мэра Нью-Йорка. Блумберг также рассматривал возможность внести аналогичный вклад в Future Forward. Блумберг и Гейтс знакомы давно и имеют общие интересы в филантропии, в частности, в вопросах здравоохранения и климата.

Этот шаг стал неожиданностью, поскольку раньше Гейтс избегал политических пожертвований, пытаясь сохранять нейтральную позицию. Это помогало ему поддерживать связи с двумя политическими лагерями и не терять доверие как в Соединенных Штатах, так и за рубежом. Он неоднократно заявлял, что не желает участвовать в больших политических вкладах.

Но в этот раз ситуация поменялась. Гейтс как один из самых известных филантропов решил поддержать кампанию Гаррис, отреагировав на призывы друзей-демократов и видя в выборах важный момент для страны.



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Источник: https://www.nytimes.com/2024/10/22/us/elections/bill-gates-future-forward-kamala-harris.html?smtyp=cur&smid=tw-nytimes
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