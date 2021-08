Билл и Мелинда Гейтс официально расторгли свой брак

В понедельник, 2 августа, Билл и Мелинда Гейтс официально развелись. Супруги прожили в браке 27 лет. У них трое взрослых детей. О намерении развестись Гейтсы сообщили в конце мая.

Билл и Мелинда Гейтс (фото из открытых источников)

Американское издание Business Insider утверждает, что ознакомилось с судебным решением о разводе основателя Microsoft и одного из самых богатых людей в мире. Свидетельство о разводе уже выдано на руки бывшим супругам.

Однако финансовая сторона вопроса пока остается неизвестной. По данным журнала Forbes, состояние Билла Гейтса оценивается сегодня в 124 миллиарда долларов. Он занимает четвертое место в рейтинге самых богатых людей в мире. Сколько получит Мелинда Гейтс, пока остается загадкой. Учитывая, что уже бывшие супруги обошлись без длительной тяжбы, можно предположить, что они нашли решение, которое устроило обоих.

Напомним, Американский бизнесмен Билл Гейтс опубликовал ежегодный список книг, который он рекомендует прочитать летом. В этом году основатель Microsoft сосредоточил свое внимание на теме сложных отношений между человечеством и природой. "Какой ни была причина, большинство книг в моей летнем списке для чтения касаются того, что происходит, когда люди вступают в конфликт с окружающим миром", — написал он.

Итак, перечень книг, которые Билл Гейтс рекомендует для прочтения этим летом: 1. "Under a White Sky: The Nature of the Future". Автор книги — Элизабет Коберт, журналистка, которая была награждена Пулитцеровской премией. В книге она рассматривает вопрос о том, могут ли человеческие инновации стать спасением для планеты, которую они разрушают.

