Биткойн установил новый рекорд на фоне победы Трампа

Победа Дональда Трампа на выборах президента США подняла курс биткойна до рекордной отметки, и это не осталось незамеченным. 6 ноября криптовалюта подскочила на 8%, достигнув $75,345.00, однако чуть позже курс стабилизировался на уровне около $73,500.00.

Биткойн достиг рекордных $75 345,00 после выборов в США

Этот скачок биткойна объясняют обещаниями Трампа сделать США "криптостолицей мира". Его экономические планы привлекли внимание инвесторов, которые теперь ожидают повышения инфляции и роста экономики. Аналитики предполагают, что эти показатели могли быть ниже, если бы победу одержала его соперница Камала Гаррис.

В то же время окреп и доллар США, вырос на 1,5% по отношению к основным валютам, включая британский фунт, евро и японскую ену. По прогнозам экспертов Citi, доллар может продолжить расти на 3% благодаря ожидаемым изменениям в экономической политике под руководством Трампа.

Эксперты отмечают, что трамповские шаги могут подтолкнуть инфляцию и увеличить прибыльность облигаций, что повлияет на стратегию Федеральной резервной системы по снижению ставок. Линдсей Джеймс, стратег Quilter Investors, подчеркивает, что это может стать важным фактором в планировании действий на рынках, в частности для рынка облигаций.

"Многие из его мер будут инфляционными и, вероятно, приведут к росту доходности облигаций, оказывая давление на Федеральную резервную систему в ее стремлении снизить процентные ставки" , — сказал инвестиционный стратег Quilter Investors Линдсей Джеймс.

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