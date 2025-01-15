Бликен и Остин написали коллективное обращение к Трампу: что посоветовали

США должны оставаться на стороне Украины в российско-украинской войне, заявили государственный секретарь США Энтони Блинкен и глава Пентагона Ллойд Остин.

Трампу дали советы относительно Украины. Фото из открытых источников

В своей колонке для The New York Times они написали, что Владимир Путин хотел свергнуть украинское правительство, установить в Киеве марионеточный режим и выставить Запад слабым, но не смог достичь своих стратегических целей.

"Все это является свидетельством устойчивости украинской армии и силы украинского народа. Это также результат непоколебимого американского руководства, объединившего союзников и партнеров по всему миру, чтобы помочь Украине выжить под имперским наступлением Кремля. США должны развивать этот исторический успех, а не упустить его", — подчеркнули американские чиновники.

Энтони Блинкен и Ллойд Остин заявили, что поскольку Путин сохраняет имперские амбиции, отказ от американских рычагов влияния из-за сокращения помощи Украине и принудительное преждевременное прекращение огня позволят РФ отдохнуть, перенастроиться и повторно атаковать Украину.

"Проведение политики мира через силу жизненно важно для выживания Украины и безопасности Америки. США и партнеры должны продолжать поддерживать Украину и укреплять свои позиции для переговоров, которые когда-нибудь приведут к концу агрессивной войны Путина", — заявили они.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Россия производит за три месяца столько вооружения, сколько НАТО производит в год, заявил генеральный секретарь Альянса Марк Рютте. "Экономика России не больше, чем экономика Нидерландов и Бельгии вместе взятых. Но россияне производят за три месяца то, что вся НАТО производит за год. У них нет наших высоких зарплат, у них нет нашей бюрократии, они могут двигаться с более высокой скоростью". Россияне создали военную экономику", — подчеркнул он.