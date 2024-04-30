Блинкен намекнул, что США ждут решения Путина, чтобы начать переговоры

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что США готовы провести переговоры с Россией, если Москва продемонстрирует искреннее желание начать конструктивный диалог. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает "Радио Свобода".

Энтони Блинкен. Фото: из открытых источников

Энтони Блинкен в беседе с президентом Всемирного экономического форума Борге Бренде в Саудовской Аравии заявил, что возможность переговоров зависит от готовности российского диктатора Владимира Путина.

"Завершение войны в основном зависит от Владимира Путина и того, что он решит… Я надеюсь, что Путин поймет месседж и продемонстрирует готовность к искренним переговорам в соответствии с основными принципами, которые являются основой международного сообщества и Устава ООН: суверенитет, территориальная цельность, независимость. Если они должным образом подтверждены, должна быть принята резолюция", — заявил госсекретарь.

Блинкен отметил объединение украинцев и слабость России. По его словам, в целом Россия слабее экономически и в военном плане, учитывая уничтожение такого количества ее сил.

"В то же время украинцы объединены так, как никогда раньше, в том числе объединены против России, чего не было до 2014 года, когда Россия совершила первую агрессию против Украины. НАТО сильнее и больше", — сказал госсекретарь США.

Также глава Госдепартамента признал, что отказ Европы от российских энергоресурсов — стратегическая неудача для России.

По словам Энтони Блинкена, Европа избавилась от зависимости от российских энергоресурсов чрезвычайными способами всего за два года. Все это, по его мнению, огромная стратегическая неудача для России.

Блинкен высказал надежду, что есть признание этого. Как только Россия продемонстрирует, что она искренне желает вести переговоры, США точно будут там, и также есть уверенность, что украинцы также будут там.

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