Блинкен назвал страну, благодаря которой Путин может продолжать войну против Украины

Государственный секретарь США Энтони Блинкен раскритиковал Китай за поддержку оборонной промышленности России, заявив, что официальный Пекин сейчас является основным поставщиком критически важных компонентов для захватнической войны, которую РФ ведет против Украины. Как передает портал "Комментарии", такую позицию Блинкен озвучил на пресс-конференции после окончания встречи министров иностранных дел стран G7, сообщает "Reuters".

Энтони Блинкен. Фото: из открытых источников

Энтони Блинкен отметил, эти усилия КНР подпитывают самую большую угрозу европейской безопасности со времен окончания холодной войны.

"Когда речь идет об оборонно-промышленном комплексе РФ, основным поставщиком на данный момент является Китай. Мы видим, как КНР делится станками, полупроводниками, другими товарами двойного назначения, которые помогли России восстановить оборонно-промышленную отрасль", – высказался госсекретарь США.

Он отметил, что Вашингтон очень четко дал понять Пекину и другим, что они не должны помогать РФ в военных действиях в Украине.

"Китай не может иметь и то, и другое... Вы хотите иметь позитивные, дружеские отношения со странами Европы, в то же время вы подпитываете самую большую угрозу европейской безопасности со времен окончания холодной войны", – подчеркнул Блинкен.

В коммюнике министров иностранных дел стран "Группы семи" и высокого представителя Евросоюза по вопросам внешней политики и политики безопасности отметили, что намерены и в дальнейшем вводить санкции против РФ, физических лиц и компаний из третьих стран, которые ей помогают.

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