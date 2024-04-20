Блинкен назвал страну, благодаря которой Путин может продолжать войну против Украины

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Кравцев Сергей
Государственный секретарь США Энтони Блинкен раскритиковал Китай за поддержку оборонной промышленности России, заявив, что официальный Пекин сейчас является основным поставщиком критически важных компонентов для захватнической войны, которую РФ ведет против Украины. Как передает портал "Комментарии", такую позицию Блинкен озвучил на пресс-конференции после окончания встречи министров иностранных дел стран G7, сообщает "Reuters".
Энтони Блинкен. Фото: из открытых источников
Энтони Блинкен отметил, эти усилия КНР подпитывают самую большую угрозу европейской безопасности со времен окончания холодной войны.
Он отметил, что Вашингтон очень четко дал понять Пекину и другим, что они не должны помогать РФ в военных действиях в Украине.
В коммюнике министров иностранных дел стран "Группы семи" и высокого представителя Евросоюза по вопросам внешней политики и политики безопасности отметили, что намерены и в дальнейшем вводить санкции против РФ, физических лиц и компаний из третьих стран, которые ей помогают.
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